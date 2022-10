Karim Benzema: Frau, Kinder, Titel - Das wissen wir über den französischen Nationalspieler

Karim Benzema kehrte erst 2021 wieder zurück in die französische Nationalmannschaft. © IMAGO/MICHAL CHWIEDUK

Karim Benzema gewann mit Real Madrid fünfmal die UEFA Champions League. Mehrere spanische sowie französische Meisterschaftstitel holte der Fußballer ebenfalls.

Lyon – Am 19. Dezember 1987 kam der Fußballer Karim Mostafa Benzema zur Welt. Seit 2009 spielt er für den spanischen Rekordmeister Real Madrid. Mehrmals wurde er mit dem Verein spanischer Meister. 2007 lief er zum ersten Mal für die französische Nationalmannschaft auf.

Fußballer Karim Benzema: Vereine in seinem Lebenslauf

Karim Benzema spielte im Verlauf seiner Karriere in drei verschiedenen Vereinen:

SC Bron Terraillon 1995 – 1996

Olympique Lyon 1996 – 2009

Real Madrid seit 2009

Bei Olympique Lyon war der Fußballer zunächst in der Jugendabteilung und wurde 2004 in die erste Mannschaft hochgezogen. 2007/2008 gewann Benzema mit seinem Verein das vierte Mal in Folge die französische Meisterschaft. Persönlich erhielt er die Auszeichnung als Torschützenkönig der Ligue 1 – er schoss 20 Tore in 30 Spielen. Ebenfalls 2008 wählte man ihn zum Fußballer des Jahres. Noch drei weitere Male sollte er diesen Titel in Frankreich erhalten.

2009 wechselte Benzema zu Real Madrid. Nach anfänglichen Schwierigkeiten etablierte er sich als Stammspieler und holte mehrmals den spanischen Pokal mit dem Verein. Auch die Champions League gewann Real Madrid wiederholt. Ende 2020 erhielt der Fußballer die Auszeichnung als Spaniens Fußballer des Jahres – eine große Ehre, denn dies war das erste Mal seit 2008, dass der Titel nicht an Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo ging.

2021/2022 gelangen ihm in der Champions League zwei Hattricks. Mit dem ersten wurde er zum ältesten Spieler, der dies in der Champions League schaffte. Mit dem zweiten brach er vier Wochen darauf seinen eigenen Rekord. Am 8. Januar 2022 schoss Benzema sein 300. Tor für Real Madrid. Mit insgesamt 15 Toren wurde er im Mai 2022 zum Torschützenkönig der Champions League ernannt.

Karim Benzema: Die Karriere des Fußballers in der Nationalmannschaft

Am 28. März 2007 debütierte Benzema in der französischen A-Nationalmannschaft. Frankreich gewann mit 1:0 gegen Österreich, wobei Benzema das einzige Tor der Partie schoss. Sein Beitrag bei der EM 2008 war allerdings eher gering und für die WM 2012 war er wegen einer schwachen Saison bei Real Madrid nicht nominiert. 2014 berief ihn dann der neue Nationaltrainer Didier Deschamps in den Kader der Weltmeisterschaft. Zweimal ernannte man ihn im Turnier zum Man of the Match. Frankreich erreichte das Viertelfinale, wo das Team gegen den späteren Weltmeister Deutschland ausschied.

2015 wurde ihm Beteiligung an versuchter Erpressung vorgeworfen. Nationaltrainer Didier Deschamps weigerte sich daraufhin, den Fußballer in die Nationalmannschaft zurückkehren zu lassen, solange er Trainer sei. 2018 holte Frankreich ohne Benzema den Weltmeistertitel. Im Mai 2021, nach fünfeinhalb Jahren, stellte ihn Deschamps überraschenderweise doch wieder im Kader für die Europameisterschafts-Endrunde sowie in den Testspielen auf. Karim Benzema erzielte dort vier Tore, jedoch schied Frankreich schon im Achtelfinale aus. Im selben Jahr wurde Benzema wegen versuchter Erpressung für schuldig gesprochen. Er erhielt ein Jahr Gefängnis auf Bewährung als Strafe.

Größte Erfolge im Überblick

Benzema hat bereits viel erreicht. Zu seinen wichtigsten Karriere-Erfolgen zählen:

UEFA Nations League 2021

fünfmaliger UEFA Champions League-Sieger

viermaliger französischer Meister

viermal französischer Supercup

viermaliger spanischer Meister

viermal spanischer Supercup

Benzema privat: Seine Familie

Benzema besitzt algerische Wurzeln. Sein Vater wanderte in 1950er-Jahren von Tigzirt nach Lyon aus. Seine Mutter ist wie er selbst in Lyon geboren. Der Fußballer hat acht Geschwister, von denen einige ebenfalls Fußball spielen. Aufgrund seiner Herkunft ist er praktizierender Moslem.

Seit 2016 ist der Fußballer mit dem Model Cora Gauthier verheiratet. Die beiden lernten sich in Dubai kennen. Inzwischen haben sie einen gemeinsamen Sohn, der 2017 geboren wurde. Mit seiner Ex-Freundin hat Karim Benzema eine Tochter, die 2014 auf die Welt kam.