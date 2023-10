Karlsruher SC gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell Karlsruher SC gegen FC Schalke 04. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Karlsruhe – Die Länderspielpause ist vorbei und die 2. Bundesliga geht in den 10. Spieltag. Der FC Schalke 04 steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn es geht zum Karlsruher SC. Nach dem Trainerwechsel wollen die Gelsenkirchener einen Neustart und versuchen, aus dem Tabellenkeller zu kommen. Ein Sieg beim KSC wäre ein Anfang.

Karlsruher SC gegen FC Schalke 04: Wer holt sich den Sieg?

„Karlsruhe möchte in der Tabelle auch weiter oben stehen. Es wird ein schwieriges Spiel. Man sieht auf dem Platz eine klare Idee des Trainers. Sie haben ein neues Stadion, die Atmosphäre wird gut sein. Es ist ein Team mit guten Individualisten“, sagte der neue S04-Cheftrainer Karel Geraerts auf der Pressekonferenz.

„Wichtig ist, dass wir die Siegermentalität verinnerlichen. Die Spieler müssen unbedingt gewinnen wollen. Wir hatten bislang nicht viel Zeit, aber das ist keine Ausrede. Ich möchte auf dem Platz sehen, was wir in dieser Woche trainiert haben“, so der Coach weiter, der noch keine Entscheidung getroffen hat, wer im Tor stehen wird: „Alle drei Keeper waren diese Woche voll im Training. Alle drei haben viel Qualität, das ist für uns eine gute Situation. Ich kann noch nicht verkünden, wer am Sonntag im Tor steht und werde erst mit den Spielern sprechen.“

Schalke 04 ist zu Gast beim KSC. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Schalke 04 steigt am Sonntag, 22. Oktober 2023, um 13:30 Uhr in Karlsruhe. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Karlsruher SC gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Karlsruher SC gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Schalke 04 selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

(smr)