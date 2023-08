Karlsruher SC gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der Karlsruher SC den Hamburger SV. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Karlsruhe – In der 2. Bundesliga steht der 2. Spieltag an und Aufstiegsfavorit Hamburger SV muss zum Karlsruher SC. Zum Saisonstart gewann der HSV auf spektakuläre Art und Weise sein Heimspiel gegen den FC Schalke 04 mit 5:3 und setzte direkt ein Ausrufezeichen. In Karlsruhe soll der zweite Sieg folgen, einfach wird die Aufgabe aber nicht.

Karlsruher SC gegen Hamburger SV: Wer holt sich den Sieg?

„Für mich ist das ein emotionales Spiel, es ist meine Heimat und ich habe lange für den KSC gearbeitet. Wichtig ist mir aber vor allem, dass wir es besser machen als in der Vorsaison“, sagte HSV-Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor der Partie beim KSC.

„Uns wird in Karlsruhe eine spielstarke Mannschaft erwarten, die nicht umsonst als Aufstiegsfavorit gehandelt wird, denn sie haben sich personell nochmal verstärkt“, so der HSV-Coach weiter, der unbedingt den nächsten Sieg will: „Wir wollen gewinnen! Egal ob mit oder ohne Spektakel: Für uns zählt am Ende nur das Ergebnis.“

Der HSV ist zu Gast beim Karlsruher SC. © IMAGO/CB

„Karlsruhe ist bereit. Wir haben die Woche genutzt, um das Osnabrück-Spiel aufzubereiten und Fehler anzusprechen. Zusammen wollen wir an die begeisternden Heimspiele der letzten Rückrunde anknüpfen und den Fans gegen Hamburg drei Punkte schenken“, gibt sich KSC-Trainer Christian Eichner selbstbewusst.

Das Spiel des 2. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV findet am Sonntag, 6. August 2023, in Karlsruhe statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Karlsruher SC gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 2. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Karlsruher SC gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Karlsruher SC gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Karlsruhe startet am Sonntag, 6. August 2023 , um 13.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Karlsruher SC gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Karlsruher SC gegen Hamburger SV ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

