Karriere-Ende: Englischer Fußballstar Defoe hört auf

Schlusspfiff: Fußballstar Defoe beendet seine aktive Karriere © IMAGO/Nick Potts

Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Jermain Defoe beendet im Alter von 39 Jahren seine aktive Karriere.

London - Das kündigte der Stürmer am Donnerstag in Sozialen Medien an. Defoe spielte in der Premier League unter anderen für West Ham United und Tottenham Hotspur. Nach Angaben von Sky Sports erzielte er in 764 Spielen als Profi 305 Tore. Für England schoss der gebürtige Londoner in 57 Länderspielen 20 Tore.

«Nach 22 Jahren als Spieler habe ich entschieden, mich vom Profi-Fußball zurückzuziehen», schrieb Defoe auf Twitter. «Es war eine wirklich schwere Entscheidung und eine, die ich mit meiner Familie und denen, die mir am nächsten stehen, besprochen habe.»

Nachdem er 2021 mit den Glasgow Rangers schottischer Meister geworden war, spielte Defoe zuletzt erneut für den AFC Sunderland, für den er schon 2015 bis 2017 aufgelaufen war. In seiner Karriere war er auch für den AFC Bournemouth, den FC Portsmouth und den kanadischen FC Toronto auf Torejagd gegangen. (dpa)