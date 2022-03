Playoffs der WM-Qualifikation live: Wo laufen die Spiele heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

In den Quali-Playoffs kämpfen die Top-Stars um Cristiano Ronaldo um die letzten Tickets für die WM in Katar. © Imago

Bei den Playoffs der WM-Qualifikation werden die letzten Katar-Tickets vergeben. Wo die Spiele heute im TV und Stream laufen, erfahren Sie hier.

München ‒ Mehrere europäische Nationen haben immer noch die Chance, sich für die WM 2022 in Katar zu qualifizieren. Nach den Playoffs, die einen besonderen Modus haben, entscheidet sich, wer Flüge und Hotels für das größte Turnier der Welt buchen kann. Für einige Größen des Fußballs könnten die Playoffs das Aus bedeuten. Cristiano Ronaldo wird mit seinen Portugiesen beispielsweise an der Türkei vorbeimüssen. Österreichs Kapitän David Alaba kriegt es mit Wales zu tun und Europameister Italien muss sich gegen Nordmazedonien beweisen.

Das hochkarätigste Duell steht wohl zwischen Portugal und der Türkei an. Dabei wird es auch aus deutscher Sicht spannend, denn seit September 2021 wird die türkische Elf von Stefan Kuntz trainiert. Der Europameister von 1996 war zuvor lange als deutscher U21-Nationaltrainer erfolgreich und gewann 2017 und 2021 die U21-Europameisterschaft. Jetzt muss er seinen Kader um Hakan Calhanoglu und Burak Yilmaz auf das favorisierte Portugal vorbereiten.

Quali-Playoffs zur WM in Katar: Einige Top-Stars und Bundesliga-Spieler müssen zittern

Deutsche Fans dürften außerdem an den Playoffs der österreichischen Nationalelf interessiert sein. Dort wurden nämlich zwölf Bundesliga-Spieler von Trainer Franco Foda nominiert. Mit Wales wartet eine gefährliche Mannschaft, unter anderem sind Gareth Bale und Aaron Ramsey dabei. Die größte Überraschung dürfte allerdings Italien sein. Der amtierende Europameister, der den Titel erst im vergangenen Sommer noch feiern durfte, muss jetzt um die Teilnahme für die WM 2022 bangen. Nordmazedonien sollte zwar eine machbare Aufgabe sein, den aufkommenden Druck hätten sich die „Squadra Azzurra“ jedoch auch sparen können.

Im vierten Duell zwischen Schweden und Tschechien werden deutlich engere Duelle erwartet. Beide Teams sind ungefähr im gleichen Leistungsniveau einzuordnen. Für die Skandinavier wird Superstar Zlatan Ibrahimović wieder auflaufen. Mit dem entscheidenden Tor zur WM in Katar dürfte er seinen Legenden-Status bei all der Kritik um seine Person endgültig im ganzen Land zementiert haben. Die Tschechen sind hingegen im Pech und werden auf ihren Top-Stürmer Patrik Schick verzichten müssen. Der Leverkusener Profi, der schon 20 Saisontore in der Bundesliga gesammelt hat, fehlt mit einem Muskelfaserriss und muss hoffen, dass die Kollegen auch ohne ihn erfolgreich sind.

WM-Qualifikation 2022: So laufen die Playoffs ab

Die WM-Playoffs dürften für Laien nicht unbedingt leicht zu verstehen sein. Insgesamt sind zwölf Teams vertreten: Die zehn Gruppenzweiten der WM-Qualifikationsgruppen und die zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League 2020/2021, die in ihrer Quali-Gruppe nicht auf einem der ersten beiden Plätze gelandet sind ‒ in diesem Fall Österreich und Tschechien.

Die sechs Sieger der Halbfinal-Spiele treffen anschließend in den Finals aufeinander. Polen ist bereits sicher im Finale, weil Russland aufgrund des Krieges in der Ukraine von der FIFA aus dem Turnier ausgeschlossen wurde. Das Spiel zwischen Schottland und der Ukraine wurde in das Fenster der Nations League im Juni verschoben. Der Sieger der Partie soll im Anschluss auf den Sieger zwischen Wales und Österreich treffen. Das Finale wird also ebenfalls erst im Juni stattfinden.

WM-Qualifikation Katar 2022: Zeiten und Spielorte der heutigen Halbfinal-Spiele im Überblick

Begegnung Datum, Uhrzeit Spielort Wales - Österreich 24.03.2022, 20.45 Uhr Cardiff City Stadium, Cardiff Schweden - Tschechien 24.03.2022, 20.45 Uhr Friends Arena, Solna Italien - Nordmazedonien 24.03.2022, 20.45 Uhr Renzo Barbera, Palermo Portugal - Türkei 24.03.2022, 20.45 Uhr Estadio do Dragao, Porto Schottland - Ukraine Spiel auf Juni verschoben - Russland - Polen Abgesagt -

WM-Qualifikation Katar 2022: Zeiten der Final-Spiele in der Übersicht

Begegnung Datum, Uhrzeit Spielort Polen - Sieger Schweden/Tschechien 29.03.2022, 20.45 Uhr - Sieger Portugal/Türkei - Sieger Italien/Nordmazedonien 29.03.2022, 20.45 Uhr - Sieger Wales/Österreich - Sieger Schottland/Ukraine - -

Katar 2022: Wo laufen die Playoffs der WM-Qualifikation heute live im TV und Stream?

TV-Zuschauer gehen leider leer aus und werden die Playoffs der WM nicht im linearen Fernsehen schauen können. Stattdessen muss auf die Live-Streams von DAZN zurückgegriffen werden ‒ beispielsweise über die Anwendung via Smart-TV, Apple TV oder Fire TV Stick. Der Streaming-Anbieter hält die Übertragungsrechte exklusiv und wird alle neun Spiele der Playoffs live zeigen.

Termin Spiel TV Live-Stream Donnerstag, 24. März, 20:45 Uhr Wales - Österreich DAZN (Smart-TV) DAZN Donnerstag, 24. März, 20:45 Uhr Schweden - Tschechien DAZN (Smart-TV) DAZN Donnerstag, 24. März, 20:45 Uhr Italien - Nordmazedonien DAZN (Smart-TV) DAZN Donnerstag, 24. März, 20:45 Uhr Portugal - Türkei DAZN (Smart-TV) DAZN Donnerstag, 24. März, 20:45 Uhr Konferenz DAZN (Smart-TV) DAZN Dienstag, 29. März, 20:45 Uhr Polen - Sieger Schweden/Tschechien DAZN (Smart-TV) DAZN Dienstag, 29. März, 20:45 Uhr Sieger Portugal/Türkei - Sieger Italien/Nordmazedonien DAZN (Smart-TV) DAZN Dienstag, 29. März, 20:45 Uhr Konferenz DAZN (Smart-TV) DAZN

Außerdem bietet DAZN eine Konferenz an und schaltet zwischen den einzelnen Spielen von Szene zu Szene. Moderator Jan Lüdeke wird die Konferenz leiten und zu den Kommentatoren Lukas Schönmüller, David Ploch, Mario Rieker und Max Gross abgeben. (ta)