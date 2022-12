Letzter WM-Auftritt von Müller-Hohenstein: ZDF-Moderatorin polarisiert mit Neon-Outfit

Von: Christoph Klaucke

ZDF-Zuschauer konnten ihren Augen kaum trauen. TV-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein überraschte bei ihrem letzten WM-Auftritt mit einem knallgelben Neon-Outfit.

Mainz – Katrin Müller-Hohenstein stand am Samstagnachmittag zum letzten Mal im Rahmen der WM 2022 vor der Kamera. Zum Abschluss ließ sich die ZDF-Moderatorin etwas ganz Besonderes einfallen. Die 57-Jährige überraschte die TV-Zuschauer in der WM-Sendung zum Spiel zwischen Marokko und Portugal mit einem auffälligen Outfit.

Katrin Müller-Hohenstein Geboren: 2. August 1965 (Alter 57 Jahre), Erlangen Größe: 1,76 m ZDF-Moderatorin seit 2006 Spitzname: KMH

„Augenkrebs“: Twitter-User zerreißt Müller-Hohensteins Neon-Outfit

„Weiß Frau Müller-Hohenstein, dass es selbst in Deutschland schon Farbfernsehen gibt?“, stellt ein Twitter-User eine ironische Frage in Richtung der ZDF-Moderatorin und nimmt Bezug auf ihren kuriosen Kleidungsstil. Seinen Beitrag versieht er mit den Hashtags „Augenkrebs“, „Farbwahl“ und „neon“.

Katrin Müller-Hohenstein war auf dem WM-Sofa im ZDF in der Tat ein echter Blickfang. KMH, wie die Sportjournalistin in der Branche liebevoll genannt wird, trug einen knallgelben Rollkragenpullover, dazu ein schwarzes Jacket und eine dunkelblaue Hose. Das war aber noch längst nicht alles.

ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein überrascht mit gelben Neon-Outfit. © ZDF

Auf die Spitze trieb es Müller-Hohenstein jedoch mit der Auswahl ihres Schuhwerks. Als wäre das neongelbe Oberteil nicht schon auffällig genug, mussten es auch noch quietschgelbe Sneakers sein und das Gesamtkunstwerk war perfekt.

Manch einer meinte sogar, darin ein „Lufthansa-Outfit“ erkannt zu haben. „Die ist mit der Lufthansa geflogen“, sagte ein tz-Kollege mit ironischem Unterton. Müller-Hohensteins Dress hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Flugpersonal der deutschen Airline.

Katrin Müller-Hohenstein: ZDF-Moderatorin überrascht bei letztem WM-Auftritt

Beim Abendspiel zwischen Frankreich und England mussten die Fernsehzuschauer dann auf den Neon-Look verzichten. Jochen Breyer löste Müller-Hohenstein ab, die sich zuvor noch vom WM-Publikum verabschiedete und Per Mertesacker wegen der Bierhoff-Nachfolge beim DFB löcherte.

Die TV-Moderatorin fällt nicht zum ersten Mal in einer Live-Sendung mit ihrem extravaganten Kleidungsstil auf. In Peking sorgte Müller-Hohensteins gewagtes Olympia-Outfit im In- und Ausland für Staunen. (ck)