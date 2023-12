Doch kein Glück für Deutschland? Vermeintlich leichte EM-Auslosung hat Kehrseite

Von: Sascha Mehr

Deutschland hatte Losglück bei der Auslosung der EM-Gruppen. Doch bereits im Achtelfinale könnte der erste richtig dicke Brocken warten.

Hamburg – Die Auslosung für Vorrundengruppen der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist in den Büchern. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine DFB-Auswahl hatten dabei Glück, denn sie gehen beispielsweise Italien, Kroatien und den Niederlanden, die alle als Gegner möglich gewesen wären, zunächst aus dem Weg. Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es mit Schottland, Ungarn und der Schweiz zu tun.

Deutschland erwischt machbare Gruppe bei EM-Auslosung

Nagelsmann zeigte sich gegenüber MagentaTV zufrieden mit der Auslosung: „Das ist keine Todesgruppe, aber es gibt keine wirklich schlechten Gegner. Das ist eine interessante Gruppe, in der wir uns natürlich durchsetzen wollen. Schottland wird ein Brett zum Auftakt, aber ein schönes Brett, weil wir ein emotionales Spiel erwarten. Sie haben tolle Fans, das wird ein schöner Auftakt in München.“

Sportdirektor Rudi Völler hofft auf ein Weiterkommen der DFB-Elf, warnt aber vor den zugelosten Gegnern: „Wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwelche Gegner nicht respektieren oder auf die leichte Schulter nehmen. Die Zeiten sind vorbei.“ Die ersten beiden Teams jeder Gruppe kommen sicher weiter, dazu qualifizieren sich die besten vier Gruppendritten für das Achtelfinale.

Bundestrainer Julian Nagelsmann. © Christian Charisius/dpa

Dort könnte der erste echte Brocken auf die deutsche Nationalmannschaft warten. Sollte die DFB-Auswahl Gruppensieger werden, kommt es zum Duell mit dem Zweitplatzierten der Gruppe C, in der sich unter anderem England befindet. Bei Rang zwei der Nagelsmann-Truppe würde es gegen Platz zwei der Gruppe B gehen – das könnte dann ein Spiel gegen Spanien, Italien oder Kroatien sein.

Deutschland mit harten Brocken in möglicher K.o.-Phase

Bei Platz drei in der Gruppe A kommt es auf die Punkte der anderen Drittplatzierten an. Sollte es für die DFB-Elf zum Weiterkommen reichen, würde sie im Achtelfinale in jedem Falle auf einen Gruppensieger treffen. So machbar die Vorrundengruppe A ist, so schwierig könnte der Weg durch die K.o.-Phase werden.

Deutschland startet am 14. Juni in München gegen Schottland in die EM, am 19. Juni geht es in Stuttgart gegen Ungarn und am 23. Juni trifft am 23. Juni in Frankfurt auf die Schweiz. Danach steht fest, ob es weitergeht für Nagelsmann und seine Mannschaft oder ob der EM-Traum bereits ausgeträumt ist. (smr)