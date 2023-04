Kein Sieger zwischen Chelsea gegen Liverpool

Teilen

Chelseas Kai Havertz (r) und Liverpools Ibrahima Konate teilten sich mit ihren Teams die Punkte. © Frank Augstein/AP

Im ersten Spiel seit der Trennung von Trainer Graham Potter ist der FC Chelsea im Duell mit dem FC Liverpool von Jürgen Klopp nicht über ein 0:0 hinaus gekommen.

London - Chelsea hatte an der Stamford Bridge mehr Chancen und brachte den Ball auch zweimal im Tor unter. Der erste Treffer zählte wegen nicht wegen einer vorausgehenden Abseitsstellung, in der zweiten Hälfte sprang der Ball Nationalspieler Kai Havertz an den Arm und von dort über die Linie.

Beide Mannschaften müssen um die Qualifikation für die Champions League bangen. Die Blues hatten sich am Sonntag nach nur einem halben Jahr von Potter getrennt. Er hatte im September die Nachfolge von Thomas Tuchel angetreten, der nun Cheftrainer des FC Bayern München ist. Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann soll einer der Kandidaten bei Chelsea sein. Derzeit verantwortet Grahams ehemaliger Assistent Bruno Saltor das Team.

Klopp kassierte mit Liverpool zuletzt zwei Niederlagen und wartet nach dem 0:0 nun seit drei Partien auf einen Sieg mit den Reds. Auf Rang vier und die Champions-League-Plätze hat die Mannschaft sieben Punkte Rückstand. Manchester United kann den Vorsprung mit einem Sieg beim FC Brentfort am Mittwoch auf zehn Punkte vergrößern. Chelsea hat vier Zähler weniger als Liverpool. dpa