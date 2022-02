Teuerster Torwart der Welt liebt Miss Universe! Teamkollege Havertz lässt besten Kommentar ab

Von: Christoph Klaucke

Chelsea-Torwart Kepa liebt „Miss Universe Spain“ Andrea Martinez. © Instagram/ Andrea Martinez

Torhüter Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea ist mit einer Miss Universe zusammen. Seine Teamkollegen, darunter DFB-Star Kai Havertz sind begeistert.

London - Glück im Spiel, Glück in der Liebe: Der spanische Torhüter Kepa Arrizabalaga hat seine Traumfrau gefunden. Der Keeper vom FC Chelsea schickte als Liebesbeweis ein Foto auf Instagram in die Welt. Die neue Frau an seiner Seite ist das Model Andrea Martinez.

Doch die Spanierin ist kein gewöhnliches Model. 2020 gewann sie die Krone der „Miss Universe Spain“ in ihrem Heimatland. Die Reaktionen im Netz überschlugen sich förmlich. Und auch ein deutscher Nationalspieler gratulierte seinem Teamkollegen Kepa zum neuesten Fang.

Chelsea-Torwart Kepa liebt Miss Universe - DFB-Star Havertz reagiert sofort

„Oh Kepinho“, kommentierte DFB-Star Kai Havertz sofort mit einem Herz-Emoji und erhält dafür die meisten „Gefällt mir“-Angaben aller Kommentare. Seine Kollegen schlossen sich an. Europas Fußballer des Jahres Jorginho schreibt: „Kepinhaaa papi“. Marcos Alonso postete ebenfalls mehrere Herz-Emojis, während Tottenham- und Spanien-Star Sergio Reguilon ein einziges Emoji für ein schockiertes Gesicht zeigte.

Kepa und Martinez sollen schon länger ein Paar sein, berichtet die englische Zeitung Sun. Doch erst jetzt hätten sie mit dem gemeinsamen Foto ihre Liebe offen gezeigt. Das Model ist in Spanien seit ihrem Titel der „Miss Universe Spain“ ein Star. Für den ersten Platz bei der Miss Universe Wahl 2020 reichte es aber nicht.

Auch sportlich hat die 29-Jährige einiges drauf. Als Basketballerin spielte sie 2006 für Spanien in der U15-Nationalmannschaft. Weil sie an der Schule von ihren Mitschülern gemobbt worden war, unterstützte die Schönheit später mehrere Kampagnen, die das Mobbing bekämpfen.

Teuerster Torwart der Welt liebt Miss Universe

Für Kepa könnte es derzeit nicht besser laufen. Der Torhüter steht beim Champions-League-Sieger Chelsea unter Trainer Thomas Tuchel wieder zwischen den Pfosten. Der 27-Jährige vertritt Welttorhüter Edouard Mendy, der beim Afrika-Cup mit Senegal im Finale steht. In der Premier League stand Kepa zuletzt dreimal in Folge in der Startelf.

Kepa war im Sommer 2018 für die Torhüter-Rekordablöse von 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao an die Stamford Bridge gewechselt und gilt somit als teuerster Torwart der Welt. Bei den Blues stehen mit Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger drei deutsche Nationalspieler unter Vertrag. Der FC Bayern allerdings „bemüht sich sehr“ um einen anderen Chelsea-Star. (ck)