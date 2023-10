Weltfußballer wettert gegen Frauen im Fußball und bekommt Unterstützung von Skandalkicker

Von: Jannek Ringen

Kevin Keegan war einer der ersten Weltstars, der in die Bundesliga wechselte. Aktuell fällt er jedoch durch negative Kommentare auf.

Bristol – Der Name Kevin Keegan ist einer, bei dem man im Umfeld des Hamburger SV an die glorreichen 1980er Jahre zurückdenkt. Der Ballon d‘Or Sieger von 1978 wechselte im Sommer 1980 vom englischen Topclub FC Liverpool zum HSV und war einer der ersten Weltstars, die sich für einen Wechsel in die Bundesliga entschieden. Doch aktuell fällt er eher negativ auf.

Kevin Keegan Geboren: 14. Februar 1951 (Alter 72 Jahre), Doncaster, England Vereine: u. a. FC Liverpool, Hamburger SV, FC Southampton

Keegan kritisiert Frauen im Fußball

Keegan kritisierte zuletzt den Einsatz von Frauen als Kommentatorinnen und Expertinnen im Männerfußball. Der ehemalige Newcastle- und England-Boss behauptete, er höre „nicht gerne zu, wenn Frauen über die englische Herrenmannschaft sprechen“. Er ist der festen Ansicht, dass Erfahrungen im Männer- und Frauenfußball nicht das gleiche sein würden.

Die englische Zeitung Times zitiert den 63-fachen englischen Nationalspieler: „Aber wenn ich eine englische Fußballerin sehe, die über das Spiel England gegen Schottland im Wembley-Stadion spricht und sagt: ‚Wenn ich in dieser Position gewesen wäre, hätte ich das getan‘, dann ist das nicht ganz dasselbe. Ich glaube nicht, dass es sich so sehr überschneidet.“

Joey Barton steht seinem ehemaligen Trainer Kevin Keegan in der kontroversen Diskussion bei. © IMAGO / Paul Marriott

Keegans Ex-Schützling und Problemprofi Barton unterstützt ihn

Hierzulande ist der Name Joey Barton wohl den wenigsten ein Begriff. Der 41-Jährige lief in seiner Karriere für mehrere Teams in der Premier League auf, ehe er diese 2017 beim FC Burnley beendete. Doch der ehemalige Mittelfeldspieler fiel vor allem neben dem Platz auf. Wegen Körperverletzung wurde er im Mai 2008 zu einer halbjährigen Haftstrafe verurteilt.

Seine Loyalität gegenüber Keegan, der ihn 2008 bei Newcastle United coachte, scheint Barton jedoch nicht vergessen zu haben. „Kevin Keegan. Ballon D‘or Gewinner 1978. England-Manager. Er hat Recht“, schrieb der Skandalkicker auf X (ehemals Twitter). Aktuell ist er Trainer bei den Bristol Rovers in der drittklassigen League One, wo er immer wieder bei den Fans in die Kritik gerät.

Englands Frauenfußball ist auf einem absoluten Hoch

Die abwertenden Kommentare von Keegan und Barton kommen zu einer absolut unpassenden Zeit und werden auf der Insel eher auf deutliche Kritik als auf Zustimmung treffen. Die Lionesses, so der Spitzname der englischen Frauen-Nationalmannschaft, sorgen derzeit für viel Freude bei den Fans und erhalten im Heimatland des Fußballs große Unterstützung.

Nach dem Gewinn der Europameisterschaft im eigenen Land gegen die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hörte der Siegeszug der Engländerinnen nicht auf. Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland schaffte es die Mannschaft von Sarina Wiegman erneut ins Finale, wo man sich jedoch den Spanierinnen geschlagen geben musste. (jari)