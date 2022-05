Trapp kontert Pimper-Aussage von Eintracht-Präsident - Model-Freundin dürfte sich freuen

Von: Michael Haug

Eintracht-Präsident Peter Fischer vergleicht den Europa-League-Titel mit einem anderen Glücksgefühl. Torhüter Kevin Trapp kontert die Aussage.

Sevilla - Es war ein historischer Abend für Eintracht Frankfurt. Der erste Europapokal-Sieg seit 42 Jahren löste große Gefühle aus. Über „große Gefühle“ wurde auch schon vor der Partie gesprochen, als Eintrachts Vereinspräsident Peter Fischer zur Motivation sagte: „Ein Europapokal-Sieg ist tausendmal besser als Sex. Weil diese Pokale gibt es verdammt, verdammt selten.“

Trapp wird zum Europapokal-Helden: „Der Pokal ist schön, aber ...“

Einer der entscheidenden SGE-Helden konnte diese Aussage so nicht stehenlassen. Eintracht-Keeper Kevin Trapp spielte im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán überragend. In der 120. Minute parierte er einen Schuss von Rangers-Stürmer Ryan Kent aus kürzester Distanz, im Elfmeterschießen wehrte er mit dem Bein den Schuss von Aaron Ramsey ab. Folgerichtet wurde Trapp als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Das ganze Finale könnt ihr in unserem Live-Ticker noch einmal Revue passieren lassen.

„Ich weiß nicht, ob ich der Aussage, dass der Pokal schöner als Sex ist, so ganz zustimme. Der Pokal ist schön, aber Sex auch“, konterte Trapp seinen Präsidenten nach dem Spiel. Der 31-jährige Nationalkeeper ist seit 2018 mit dem Topmodel Izabel Goulart liiert. 2020 sollte die Hochzeit folgen, doch die Corona-Pandemie verhinderte sie.

Izabel Goulart: Topmodel und Social-Media-Star

Die in Sao Paolo aufgewachsene Goulart ist in den sozialen Medien ein großer Star, bei Instagram hat sie über 4,6 Millionen Follower. Die bildschöne Brasilianerin zog nach Paris, um für das Unterwäsche-Label „Victoria‘s Secret“ zu arbeiten. Sie ist unter anderem in den großen Modezeitschriften Vogue und Elle zu sehen. Trapp lernte sie kennen, als er bei Paris Saint-Germain spielte.

Die beiden führen zwar eine Fernbeziehung, trotzdem gelten der Fußball-Star und das Model als Traumpaar. Izabel unterstützt ihren Kevin, wann immer sie kann, live im Stadion - so war es auch beim historischen Viertelfinal-Triumph in Barcelona, als es direkt nach Schlusspfiff einen Siegerkuss gab.