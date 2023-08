„Kicker“: FC Bayern denkt über B-Lösung im Fall Kane nach

Da werden sich höchstens die Gegner freuen,wenn Bayerns Taskforce nächtelang über Plan A,B,C diskutiert,und nichts dabei rauskommt.Ich möchte sagen,würde es bei Bayern nur um ein Stürmerproblem gehen,wäre es nicht schlimm Pläne zu besprechen.Doch Bayern hat nicht nur dieses zwingende Problem,sondern auf 3 Seiten dringenden Handlungsbedarf.Und wenn sie nicht in der Lage waren von Anfang an mit Levy eine seriöse Verhandlungsbasis zu schaffen,dann können sie nächtelang weiter diskutieren,und wenn es geht über den 31.August hinaus.Das die Spieler nicht mehr massenweise nach München drängen ist ja klar,doch die wenigen die es gibt,mit Herz bei der Sache wären,und auch das Können hätten sind auch nicht in Mengen vorhanden.Aber genau diese wenigen würden Bayern mehr helfen als klingende Namen,die noch dazu eine Unsumme kosten.Ist Bayern zu stolz mit einen Lücke zu sprechen,oder einen Guirassy vom VfB?Beide würden den Roten mehr helfen,als etwa Kolu Muani,und um vieles weniger kosten.Bayern hat wohl noch nicht genügend Peinlichkeiten erlebt,und auch nicht gelernt,dass dieses Stehspiel seit Jahren ausgedient hat.Tempo,Passgenauigkeit und Zweikampfstärke sind gefragt,und keine Kürläufer die am liebsten während eines Spieles noch ein Autogramm schreiben würden.Sollte Bayern nicht rasch handeln,dann könnte es ein Herbst werden,in dem der Bayrische Blätterwald nicht nur rauscht,sondern alles zum Einsturz bringt.