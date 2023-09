Fußball-Deutschland am Boden: Debakel gegen Japan - Flick vor dem Aus?

Von: Patrick Mayer

Das DFB-Team geht gegen Japan blamabel unter. Die deutsche Mannschaft präsentiert sich vor der Heim-EM 2024 in desolater Verfassung. Muss Hansi Flick jetzt gehen? Der Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Neun Monate vor der Fußball-EM 2024 im eigenen Land hat sich die deutsche Nationalmannschaft regelrecht besorgniserregend präsentiert. Das DFB-Team verlor am Samstagabend in Wolfsburg 1:4 (1:2) gegen Japan. Für Deutschland war es die dritte Niederlage hintereinander und das vierte Heimspiel in Folge ohne Sieg. Dabei wollte die Elf von Hansi Flick gegen die spielstarken Asiaten eigentlich eine Trendwende schaffen. Das ist gründlich misslungen. Für den Bundestrainer geht es nach diesem Offenbarungseid jetzt um seinen Job. Junya Ito hatte die Japaner in Führung gebracht (11. Minute). Bayerns Leroy Sané (19.) glich aus, doch nur drei Minuten später egalisierte Japan diesen Ausgleich durch Stürmer Ayase Ueda (22.) wieder. Der Bochumer Takuma Asano (90.) und Ao Tanaka (90.+2) von Fortuna Düsseldorf besiegelten das deutsche Debakel.

Deutschland - Japan 1:4 (1:2)

Aufstellung Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Süle, Schlotterbeck (63. Gosens) - Can (63. Groß), Gündogan - Gnabry (81. Schade), Wirtz (73. Brandt), Sané - Havertz (73. Müller) Aufstellung Japan: K. Osako - Tomiyasu, Itakura, Sugawara (84. Hashioka), H. Ito - Morita (75. Tanaka), W. Endo, J. Ito (75. Kubo), Kamada (58. Taniguchi), Mitoma (84. Doan) - Ueda (58. Asano) Tore: 0:1 J. Ito (11.), 1:1 Sané (19.), 1:2 Ueda (22.), 1:3 Asano (90.), 1:4 Tanaka (90.+2)

Am Boden: Robin Gosens und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem Debakel gegen Japan. © IMAGO / Nico Herbertz

Steht Hansi Flick vor dem Aus? DFB-Team geht in Wolfsburg unter

90. Minute + 5: Das Spiel ist aus! Das DFB-Team verliert nach desaströser Leistung 1:4 gegen Japan und zeigt sich neun Monate vor der Heim-EM in desolater Verfassung.

90. Minute + 2: Deutschland - Japan 1:4, Torschütze: Tanaka. Bitter. Bitter. Bitter. Das DFB-Team geht in Wolfsburg blamabel unter. Es ist ein Offenbarungseid. Kubo kann unbedrängt einen Chipp-Ball vor das Tor bringen, wo Tanaka ungedeckt einköpfen kann. Das sind fußballerische Auflösungserscheinungen.

90. Minute: Deutschland - Japan 1:3, Torschütze: Asano. Ist das bitter! Ist das schlecht! Mit Verlaub. Gosens muss den Ball nur wegschlagen, findet aber keine Anspielstation. Der Berliner zögert und zögert. Die Japaner gehen durch Kubo dazwischen. Querpass auf Asano, der einfach nur noch einschieben muss.

88. Minute: Alle Mann von Japan stehen jetzt in der eigenen Hälfte. Die Deutschen machen Druck, kommen aber nicht durch. Der eine zwingende Ball fehlt.

86. Minute: Zumindest mal ein gefährlicher hoher Ball im Strafraum. Süle kommt zum Kopfball und Keeper Osako kann nicht wegfausten. Zwingend sieht aber auch anders aus. Es ist eine bitter schwache Leistung der deutschen Elf heute Abend in Wolfsburg.

84. Minute: Doppel-Wechsel bei Japan: Doan für Mitoma, Hashioka für Sugawara.

81. Minute: Wechsel bei Deutschland: Schade darf für Gnabry ran. Geht nochmal was?

79. Minute: Muss Hansi Flick nach diesem Spiel mehr denn je um seinen Job bangen? Noch sind ein paar Minuten zu spielen. Geht dieses Spiel aber ebenfalls verloren, gehen dem einstigen Bayern-Trainer langsam, aber sicher die Argumente aus.

75. Minute: Doppel-Wechsel bei Japan: Tanaka für Morita, Kubo für J. Ito.

73. Minute: Doppel-Wechsel bei Deutschland: Müller darf für Havertz ran, Brandt ersetzt Wirtz.

70. Minute: Das DFB-Team wirkt stark verunsichert. Zwar versucht die Flick-Elf ein strukturiertes Angriffsspiel aufzuziehen, es gelingt ihr aber nicht. Japan lauert auf Konter. Erneut muss ter Stegen im Eins-gegen-eins retten - diesmal gegen den Bochumer Asano. Deutschland kann froh sein, dass es nicht 1:4 steht.

66. Minute: Der Berliner Gosens sieht kurz nach seiner Einwechslung die Gelbe Karte. Er trifft bei einer Grätsche nur den Gegenspieler, klare Sache.

Ratlos? Bundestrainer Hansi Flick gegen Japan. © IMAGO / Kirchner-Media

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Flick bringt Gosens für Schlotterbeck

63. Minute: Doppel-Wechsel bei Deutschland: Jetzt bringt Flick Gosens für Schlotterbeck für die Linksverteidigerposition. Debütant Groß ersetzt den heute schwachen Dortmunder Can, der auf der Sechs keine Impulse setzen konnte.

62. Minute: Und das nächste Pfeifkonzert für die Mannen in den weißen Trikots. Dabei wollte das DFB-Team ja eigentlich Aufbruchstimmung für die EM 2024 im eigenen Land wecken. So wird das aber nichts!

58. Minute: Doppel-Wechsel bei Japan: Asano kommt für Ueda, Verteidiger Taniguchi ersetzt Spielmacher Kamada. Ein defensiver Wechsel. Flick wechselt immer noch nicht. Warum nicht, weiß vielleicht nur er selbst?

57. Minute: Die Japaner machen die Mitte dicht. Der emsige Sané versucht es mit einer Einzelaktion, wird aber am Sechzehner beim Abschluss geblockt. Zusammenspiel? Nicht zu sehen!

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Pfeifkonzert für das DFB-Team

53. Minute: Pfeifkonzert für das DFB-Team in Wolfsburg! Keine Energie, keine Ideen, kein Spielwitz - der deutsche Auftritt nähert sich einem fußballerischen Offenbarungseid. Und das wenige Monate vor der EM 2024 im eigenen Land. Das kann nicht der Anspruch des deutschen Fußballs sein.

48. Minute: Riesen-Chance für Japan! Schlotterbeck sieht bei einem gegnerischen Konter in seinem Rücken Ito nicht, der ihn einfach hinterläuft. Der Angreifer legt auf Ueda quer, der erneut an ter Stegen scheitert. Der Nachschuss geht gegen das Außennetz. Die deutsche Abwehr wankt extrem. Das ist zu wenig, einfach viel zu wenig. Schon wieder Pfiffe.

47. Minute: Keine Wechsel auf beiden Seiten. Bundestrainer Flick geht ein hohes Risiko. Dass BVB-Mann Schlotterbeck überhaupt nicht im Spiel war, dürften in der ersten Halbzeit viele Fans und Experten deutlich gesehen haben. Flick lässt ihn trotzdem drauf.

46. Minute: Weiter geht es mit dem Länderspiel zwischen Deutschland und Japan.

Gegen Japan gefordert: BVB-Star Niklas Süle (re.) und das DFB-Team. © IMAGO / Kirchner-Media

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: DFB-Team droht die nächste Blamage

45. Minute + 1: Pause in Wolfsburg! Die deutsche Mannschaft liegt hinten und wird mit einem Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet.

41. Minute: Riesen-Parade von ter Stegen! Der nächste Schnitzer von Schlotterbeck. Dortmunds Abwehrmann wirkt völlig, wirklich völlig verunsichert. Der Schwabe spielt einen schlampigen Ball auf Rüdiger. Ueda ahnt die Szene und sprintet einfach dazwischen. Doch der Stürmer von Feyenoord Rotterdam scheitert im Eins-gegen-eins am Barca-Torwart. Mein Lieber.

38. Minute: Deutschland kann sich etwas freischwimmen und drückt die Japaner in deren Hälfte. Doch vor dem Strafraum gehen den DFB-Kickern die Ideen aus. Das ist einmal mehr fußballerisch sehr dürftig.

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Gefahr durch Bayerns Leroy Sané

33. Minute: Wenn Gefahr durch das DFB-Team droht, dann durch Bayerns Sané. Der Angreifer zieht eins gegen eins auf und haut den Ball präzise vor den Fünfmeterraum. Kapitän Gündogan verpasst knapp.

30. Minute: Jetzt mal ein Angriff der Deutschen. Sané bringt den Ball von rechts flach rein. Wirtz zieht in der Mitte direkt ab, zimmert die Kugel aber über das Tor.

29. Minute: Nächster Angriff Japan. Die Gäste haben offensichtlich die linke Abwehrseite mit Schlotterbeck als Schwachstelle identifiziert. Kein Wunder. Der BVB-Spieler wirkt von der Rolle. Kimmich kann klären.

26. Minute: Beinahe kommen die Japaner in den nächsten gefährliche Konter. Dortmunds Süle weiß sich nur noch mit einem taktischen Foul zu helfen und sieht die Gelbe Karte.

Unter Druck: Deutschland gegen Japan. © IMAGO / ANP

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: DFB-Team gerät schon wieder in Rückstand

22. Minute: Deutschland - Japan 1:2, Torschütze: Ueda. Erneut gehen die Asiaten in Führung. Und das viel zu einfach. BVB-Verteidiger Schlotterbeck hat seine linke Abwehrseite überhaupt nicht im Griff. Starker Diagonalball, und dann kommt der Dortmunder schon wieder nicht in einen einfachen Zweikampf. Die Japaner bringen die nächste Flanke an den Fünfmeterraum, wo Ueda die Kugel kaum gedeckt reinmacht. Das ist viel zu einfach!

19. Minute: Deutschland - Japan 1:1, Torschütze: Sané. Der Ausgleich! Wichtig! Erster richtig schöner Spielzug der deutschen Nationalmannschaft. Gündogan verlagert das Spiel mit viel Übersicht von links nach rechts. Kimmich spielt gedankenschnell für Sané durch, der die Kugel ins lange Eck setzt.

15. Minute: Die deutsche Mannschaft wirkt verunsichert und sucht nach Struktur. Die Japaner machen aber das Zentrum zu und den eigenen Strafraum dicht.

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Früher Rückschlag für das DFB-Team

11. Minute: Deutschland - Japan 0:1, Torschütze: J. Ito. Und die negativen Erlebnisse gehen für das DFB-Team unvermindert weiter. Einmal mehr macht die deutsche Abwehr keinen guten Eindruck. Die Japaner erobern im Rückraum einen zweiten Ball und machen das Spiel über die rechte Seite schnell. Ein scharfer Ball kommt an den ersten Pfosten, den Junya Ito von Stade Reims verwertet. Schlotterbeck lässt die Flanke gewähren Rüdiger fälscht unglücklich ab, sodass der Ball über die Schulter von ter Stegen hinweg ins Tornetz rauscht.

10. Minute: Das DFB-Team schiebt drauf und zwingt Japan zu Fehlern. Es mangelt bisher aber an Torchancen.

7. Minute: Die Japaner versuchen es nach Ballverlust Deutschland mit schnellem Umschaltspiel. Doch Abwehrkante Rüdiger passt auf und läuft seinen Gegenspieler ab.

4. Minute: Sané haut einen Freistoß in die japanische Mauer, den Bayern-Kollege Kimmich mit einem beherzten Sprint herausgeholt hatte.

2. Minute: Die Japaner spielen ein mutiges und offensives Pressing. Keeper ter Stegen leistet sich ein Unsicherheit, Rechtsverteidiger Kimmich bügelt aus.

1. Minute: Los geht es mit dem Länderspiel des DFB-Teams gegen Japan!

Update vom 9. September, 20.40 Uhr: Japan ist vor Frankreich: Am Dienstag geht es für das DFB-Team in Dortmund gegen den Vize-Weltmeister. Dieser muss dann auf seinen routinierten Mittelstürmer Olivier Giroud verzichten. Wie der französische Fußballverband (FFF) am Samstagabend bekanntgab, fällt der 37-Jährige wegen „einer leichten Verstauchung seines linken Knöchels“ aus. Jetzt heißt es aber erstmal Deutschland gegen Japan.

Update vom 9. September, 20.35 Uhr: Hansi Flick erklärt bei RTL, warum er sich für Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger entschieden hat. „Nach den Länderspielen im März und Juli haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Ich habe lange mit Jo gesprochen und mit ihm über diese Thematik diskutiert. Er hat gesagt, dass er es im Sinne der Mannschaft macht. Er ist ein echter Teamplayer“, sagt der Bundestrainer.

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Matthäus macht sich für Flick stark

Update vom 9. September, 20.25 Uhr: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich vor dem Länderspiel Deutschlands gegen Japan für Bundestrainer Hansi Flick stark gemacht. „Man muss auch die Spieler in die Pflicht nehmen. In der Nationalmannschaft müssen wir das richtige System, das richtige Miteinander finden, dass man sich nicht gegenseitig im Weg steht, sondern dass die Abstimmung und Balance stimmen“, sagte Matthäus der Mediengruppe Münchner Merkur tz.

Flick habe „beim FC Bayern eindrucksvoll bewiesen, dass er das kann. Ich bin auch überzeugt davon, dass er das bei der Nationalmannschaft hinbekommt. Man muss ihn in Ruhe arbeiten lassen und sollte ihn unterstützen“, meinte der Franke: „Er weiß, was für eine hohe Spielerqualität er hat. Er weiß, was er will - jetzt noch mehr als noch vor drei, vier Monaten.“

In der Nationalmannschaft müssen wir das richtige System, das richtige Miteinander finden, dass man sich nicht gegenseitig im Weg steht, sondern dass die Abstimmung und Balance stimmen.

Update vom 9. September, 20.10 Uhr: Auch die Aufstellung der Japaner für die Partie in Wolfsburg ist mittlerweile publik. Gleich mehrere aktuelle und frühere Bundesliga-Profis sind vertreten: In der Abwehr verteidigen der Gladbacher Ko Itakura und Hiroki Ito vom VfB Stuttgart. Der ehemalige Frankfurter Daichi Kamada (Lazio Rom) läuft als Spielmacher auf, der einstige Stuttgarter Wataru Endo (FC Liverpool) sichert hinter ihm die Sechs ab.

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Flick stellt Bayerns Kimmich rechts hinten auf

Update vom 9. September, 19.35 Uhr: Die Aufstellung Deutschlands für das Länderspiel gegen Japan ist da. Bundestrainer Hansi Flick stellt Joshua Kimmich tatsächlich auf die Rechtsverteidigerposition. Seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder. Dortmunds Nico Schlotterbeck spielt links in der Viererkette. Ilkay Gündogan (FC Barcelona, Emre Can (Borussia Dortmund) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) bilden das Mittelfeld.

Aufstellung Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Süle, Schlotterbeck - Can, Gündogan, Wirtz - Gnabry, Havertz, Sané

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Fußball-EM 2024 in zehn deutschen Städten

Update vom 9. September, 19.25 Uhr: Die Fußball-EM 2024 findet zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli in zehn deutschen Städten statt. Die meisten Stadien mussten aus werberechtlichen Gründen umbenannt werden. Gespielt wird in sechs Gruppen von Nord nach Süd in ...

im Volksparkstadion Hamburg

im Olympiastadion Berlin

in der Arena auf Schalke

im BVB Stadion Dortmund

im Leipzig Stadion

in der Düsseldorf Arena

im Köln Stadion

in der Frankfurt Arena

in der Stuttgart Arena

und in der München Fußball Arena

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Als Nächstes wartet Frankreich

Update vom 9. September, 18.55 Uhr: Der Test gegen Japan ist eines von fünf verbliebenen Länderspielen in 2023. Am Dienstag gastiert die Top-Mannschaft Frankreich in Dortmund, ehe es im Oktober auf einen umstrittenen Kurztrip nach Amerika geht. Dort spielt das DFB-Team nach langer Anreise gegen die USA (14. Oktober) und in den Vereinigten Staaten gegen Mexiko (18. Oktober). Am 21. November ist Deutschland schließlich noch in Wien zu Gast und misst sich mit Österreich um Ex-Bayern-Star David Alaba.

Termin: Länderspiel: Spielort: Samstag, 9. September: Deutschland - Japan Wolfsburg Dienstag, 12. September: Deutschland - Frankreich Dortmund Samstag, 14. Oktober: USA - Deutschland East Hartford Mittwoch, 18. Oktober: Mexiko - Deutschland Philadelphia Dienstag, 21. November: Österreich - Deutschland Wien

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Revanche für die WM-Blamage?

Update vom 9. September, 18.25 Uhr: Ausgerechnet Japan: Bei der vermasselten WM 2022 verlor Deutschland sein Auftaktspiel nach 1:0-Führung 1:2 gegen die Asiaten. Nach einem folgenden 1:1 gegen Spanien und einem 4:2 gegen Costa Rica war in Katar schließlich nach der Vorrunde Endstation. für die Truppe von Hansi Flick.

Update vom 9. September, 17.45 Uhr: Bundestrainer Hansi Flick muss zwei Ausfälle kompensieren. Bayerns Jamal Musiala fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Und BVB-Stürmer Niclas Füllkrug musste wegen einer Sehnenreizung wieder aus Wolfsburg abreisen. Für „Lücke“ nominierte Flick kurzerhand Münchens Routinier Thomas Müller nach.

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Geht es um Hansi Flicks Job?

Update vom 9. September, 17.15 Uhr: Geht es für Hansi Flick heute gegen Japan und am Dienstag in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich sogar um seinen Job? Die Fußball-EM 2024 in Deutschland (Spielplan) hat schließlich auch eine hohe politische Bedeutung.

Während das erste September-Länderspiel noch gar nicht gespielt, laufen im Hintergrund schon Diskussionen über mögliche Nachfolger für Flick - und zwar unumwunden öffentlich. So brachte der frühere Bayern-Spieler Thomas Helmer etwa eine mögliche Alternative in die Debatte ein.

Bundestrainer Flick unter Druck: Ex-Bayern-Star Helmer rät zu Kuntz

„Wenn das in die Hose geht, dann ist sicherlich auch der Bundestrainer Hansi Flick für mich nicht nur auf der Kippe, dann muss man wahrscheinlich nochmal auf dieser Position wechseln“, sagte Helmer im Podcast Sportstunde und kritisierte: „Ich sehe noch kein klares Konzept. Das fängt ja schon wieder mit der Nominierung an.“

Er wisse, „dass Stefan Kuntz das ja damals schon ganz gerne gemacht hätte“, meinte der 58-Jährige über den einstigen U21-Bundestrainer. Kuntz galt einst als ein Kandidat auf die Nachfolge von Joachim Löw. Der Pfälzer ist aktuell Nationaltrainer der Türkei. „Stefan kenne ich natürlich gut, wir haben zusammen gespielt. Stefan könnte ich mir schon vorstellen“, sagte Helmer.

Nationaltrainer der Türkei: Stefan Kuntz (Mi.). © IMAGO/SeskimPhoto

Erstmeldung vom 9. September: Wolfsburg - Es wird langsam eng für Bundestrainer Hansi Flick. Von den letzten acht Länderspielen samt verkorkster Winter-WM 2022 konnte das DFB-Team gerade mal zwei gewinnen. Dazu gab es vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Damit nicht genug: Aus den jüngsten vier Länderspielen gab es nur ein mickriges Remis.

Deutschland gegen Japan live: Nächster wichtiger Test vor Heim-EM 2024

Ein 3:3 gegen die Ukraine in Bremen. Gegen Belgien (2:3), gegen Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) ging die deutsche Fußball-Nationalmannschaft jeweils als Verlierer vom Platz. Dabei steht in nicht allzu ferner die Zukunft die Fußball-EM 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) an.

Mit dem Verzicht auf die Nominierungen von Leon Goretzka (FC Bayern), die Leipziger David Raum und Timo Werner sowie von Thilo Kehrer (West Ham United) erhöhte Flick den Druck auf die Nationalspieler. An diesem Samstagabend (20.45 Uhr) trifft Deutschland auf Japan. Das Länderspiel in Wolfsburg ist der nächste Test vor der prestigeträchtigen Europameisterschaft im eigenen Land.

Schwer in der Kritik: Bundestrainer Hansi Flick. © IMAGO/Franziska Gora

Vor der Partie hatte der 58-jährige Badener überrascht, als er Ilkay Gündogan vom FC Barcelona zum neuen DFB-Kapitän bestimmte. Und nicht Bayern-Star Joshua Kimmich, der diesen Anspruch hat. „Das gibt uns neue Energie, die wir gebrauchen können“, erklärte Flick zu seiner viel diskutierten Entscheidung. „Ich freue mich über das Vertrauen. Das ist eine große Ehre für mich, diese noch junge Mannschaft auf den Platz führen zu dürfen“, meinte der 32 Jahre alte Routinier Gündogan, der sich „der Verantwortung“ bewusst sei.

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Stellt Flick Kimmich als Rechtsverteidiger auf?

Mit Spannung ist indes zu erwarten, ob der Bundestrainer den Münchner Kimmich diesmal als Rechtsverteidiger aufstellt. In den Sozialen Netzwerken wird unter den kritischen Fans immer wieder diskutiert, ob der FCB-Profi in der Nationalelf auf dieser Position nicht besser aufgehoben sei. Ein mögliches Aufstellungsszenario auch für die Fußball-EM 2024 zwischen Hamburg, Dortmund, München und Berlin?

Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan heute Abend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)