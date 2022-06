Kimmich: Hochzeitsglocken haben geläutet

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich © Moritz Mueller/IMAGO

Joshua Kimmich und seine Lebensgefährtin Lina Meyer haben geheiratet.

Berlin (dpa) - Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat seine Lebensgefährtin Lina Meyer geheiratet. Das bestätigte sein Management der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Zuvor hatte die «Bild» über die Trauung des Profis vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München berichtet. Lina Meyer postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto im Brautkleid, auf dem sie und der 27-jährige Kimmich sich umarmen. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Kimmich hat nach den vergangenen vier Spielen der DFB-Auswahl in der Nations League derzeit Pause, bevor die neue Saison mit der WM in Katar beginnt. Der 68-malige Nationalspieler ist im Team von Bundestrainer Hansi Flick ebenso ein Schlüsselspieler wie in der Bayern-Mannschaft von Julian Nagelsmann. Mit den Münchnern war der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison erneut deutscher Meister geworden. Zuvor spielte der in Deutschland geborene Kimmich für den VfB Stuttgart und RB Leipzig.