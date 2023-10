Schon in der ersten Einheit auffällig: Nagelsmann macht drei Dinge grundsätzlich anders als Flick

Von: Marcel Schwenk

Julian Nagelsmann steht vor seinem ersten Spiel als Trainer der DFB-Auswahl. Veränderungen zu Vorgänger Hansi Flick sind schon jetzt erkennbar.

Foxborough – In etwas mehr als 48 Stunden wird Julian Nagelsmann erstmals als Trainer der deutschen Nationalmannschaft in einem Spiel an der Seitenlinie stehen. Um 21 Uhr deutscher Zeit geht es in Hartford gegen die USA.

DFB-Team: Nagelsmann übernimmt Erklärungen im Training zu großen Teilen wohl selbst

Schon vor dem Anpfiff sind laut einem Bericht des kicker aber Veränderungen zu erkennen. In der ersten Einheit in Übersee soll Nagelsmann sehr viel mit den Spielern kommuniziert haben. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Hansi Flick, der die Erläuterung von Trainingsformen oftmals seinem Co-Trainer Danny Röhl überlassen habe, übernimmt er diese offenbar selbst.

Einer der Altgedienten im DFB-Team, Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan, befürwortet die Herangehensweise des 36-Jährigen anscheinend. Nagelsmann habe „relativ klare Ansagen gemacht über die Prinzipien, die er in unserem Spiel haben will“ und wolle zudem „das Maximum“ herausholen, so der 32-Jährige.

Der neue und der alte Bundestrainer: Julian Nagelsmann (li.) und Hansi Flick (re.). © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Julian Nagelsmann setzt in der Nationalmannschaft auf Erfahrung

Eine Schlüsselrolle kommt dabei auch Gündogan selbst zu. Wie Nagelsmann bereits auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz mitteilte, wird der Achter des FC Barcelona auch unter seiner Regie Kapitän bleiben. „Wir belassen es dabei. Ich schätze Ilkay Gündogan sehr, als Mensch und als Fußballer“, teilte der Ex-Bayern-Trainer mit. Ganz ähnlich dürfte er wohl auch über Mats Hummels denken.

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund wurde erstmals seit dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 in den Kader berufen. „Ich verspreche mir von ihm, dass er die Dinge, die ich sehen will, auch an seine Teamkollegen weitertragen kann. Wir brauchen gerade in der Abwehrkette Spieler, die viel sprechen, die viel coachen und von hinten steuern. Mit seiner Erfahrung und seinem taktischen Verständnis soll er die anderen Jungs mitführen“, begründete Nagelsmann die Nominierung.

Nagelsmanns DFB-Kader: Nur vier Spieler jünger als 25 Jahre

Stichwort Erfahrung: Nagelsmanns Kader lässt durchaus den Schluss zu, dass ihm diese besonders wichtig sein könnte. Von 26 Spielern sind 17 bereits 28 Jahre oder älter, darunter die Neulinge Kevin Behrens (32) und Robert Andrich (29). Mit Malick Thiaw, Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz sind nur vier Spieler jünger als 25 – es ist der älteste DFB-Kader seit über zwei Jahrzehnten.

„Wir sehen gerade in Leverkusen, dass eine gute Mischung wichtig ist. Erfahrung tut einer Truppe immer gut. Erfahrene, ältere Spieler brauchen nicht so lange, um die neuen Dinge eines Trainers zu adaptieren. Das ist ein Vorteil“, wird der Leverkusener Jonas Hofmann (31) zitiert.

Joshua Kimmich darf unter Nagelsmann anscheinend zurück auf die Sechs

Darüber hinaus habe es im Training auch Hinweise darauf gegeben, wie Nagelsmann mit Joshua Kimmich planen könnte. Beim 1:4 gegen Japan wurde der 28-Jährige von Flick auf die ungeliebte Rechtsverteidiger-Position beordert, in den Einheiten gibt er im 4-2-2-2-System anscheinend wieder einen der beiden Sechser. Stattdessen soll Nagelsmann Niklas Süle und Thiaw rechts hinten ausprobiert haben.

Die Fans der deutschen Nationalmannschaft dürften Aufstellung und Performance ihrer Auswahl am Samstag gespannt verfolgen. Bis zur Europameisterschaft 2024 in der Bundesrepublik sind es schließlich nicht mal mehr neun Monate. Nach dem 2:1-Sieg über Frankreich und der Kader-Bekanntgabe flammte Hoffnung auf. Ob diese auch nach Samstagabend größer ist oder einen Dämpfer erhält, wird sich zeigen. (masc)