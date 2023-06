Klavier-Posse beim Champions-League-Finale: Fans rasten wegen CL-Hymne aus

Von: Alexander Kaindl

Teilen

So haben die Fans die Champions-League-Hymne wohl noch nie gehört: Beim Finale sorgte eine Piano-Version für Diskussionen.

Istanbul – Das Finale der UEFA Champions League – es ist eines der wichtigsten Spiele in der Fußballwelt. In der Saison 2022/23 schafften es Manchester City und Inter Mailand ins Endspiel von Istanbul.

Champions-League-Finale Manchester City Inter Mailand 10. Juni 2023, 21 Uhr Istanbul

Champions-League-Finale: Piano-Version der Hymne

Schaute man vor der Partie in die Gesichter der Beteiligten, war deutlich zu sehen, wie wichtig diese Begegnung ist. City-Kapitän Ilkay Gündogan blickte im Spielertunnel hochkonzentriert nach vorne, konnte es kaum erwarten, endlich auf den Rasen zu schreiten.

Normalerweise ertönt in dem Moment, in dem die Mannschaften den Platz betreten, die Champions-League-Hymne über die Stadion-Lautsprecher – für viele Fußballfans sind diese Augenblicke ein regelrechtes Heiligtum. Doch beim Finale an diesem 10. Juni 2023 lief es etwas anders ab.

Piano-Version der Champions-League-Hymne sorgt für Diskussionen

Die Hymne wurde nämlich von Ádám György auf dem Klavier vorgetragen – der weltberühmte ungarische Pianist spielte das Lied live am Flügel auf dem Rasen, die Spieler gingen an ihm vorbei.

Ein einmaliges Bild, das sicher beim einen oder anderen für Gänsehaut gesorgt haben dürfte. Aber wäre da die herkömmliche Hymne über die Boxen nicht noch viel fulminanter gewesen?

Ungewöhnliches Ambiente für eine Darbietung auf dem Flügel: Weltklasse-Pianist Ádám György spielte vor dem Finale die Champions-League-Hymne – auf dem Platz. © Screenshot ZDF

Klavier-Posse beim Champions-League-Finale: Fans rasten aus

So sahen es unendlich viele Fans im In- und Ausland, die ihrem Unmut via Twitter Luft machten. Einige von ihnen rasteten regelrecht aus. Wir haben mehrere Reaktionen zusammengefasst:

Ach und jetzt auch noch die Champions-League-Hymne vom Klavier mit schlechtem Sound?! GEIL! Da kommt ja richtig Stimmung auf…

Also das mit der Hymne auf dem Klavier war ja mal sowas von Quatsch

Und dann noch den Wumms bei der CL-Hymne rausnehmen, weil da einer am Klavier sitzt. Wer zum Teufel winkt sowas durch???

So ein ganzes Orchester hätte mich angeschoben, aber hau ab mit so einem Klavier-Jockel

Und jetzt klimpert da noch irgend so ein Random auf nem Klavier rum, hä?

Erstmal Beerdigungsmusik aufm Klavier klimpern, wer kennts nicht

UEFA nimmt italienischen Fans besonderen Champions-League-Moment

Es gab zwar vereinzelt auch positive Stimmen zur Piano-Version. Dennoch dürften vor allem die italienischen Fans im Stadion nicht ganz auf ihre Kosten gekommen sein. Bei den Tifosi – egal, von welcher Mannschaft – ist es in der Königsklasse nämlich üblich, am Ende der Hymne ein lautes und langgezogenes „The chaaaaaaampions!“ zu singen. Weil in Istanbul der Gesang fehlte, ging dieses Ritual beinahe komplett unter.

Auf Twitter wurde außerdem fleißig über ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann diskutiert – und über Karl-Heinz Rummenigge, der kurzerhand einen Bayern-Transfer bestätigte. (akl)