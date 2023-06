RTL-Experte Freund spricht während DFB-Spiel schon über Flick-Nachfolger

Von: Luca Hartmann

Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft steckt immer tiefer in der Krise. Nach dem desaströsen 0:2 gegen Kolumbien bringt RTL-Experte und Ex-Nationalspieler Steffen Freund einen Nachfolger für Hansi Flick ins Gespräch.

Gelsenkirchen - Lange Gesichter beim DFB: Nach den enttäuschenden Leistungen in den Testspielen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) verabschiedet sich die deutsche Auswahl mit einer katastrophalen Leistung und einer verdienten 0:2-Niederlage gegen Kolumbien in die Sommerpause. Ein Jahr vor der Heim-EM 2024 läuten die Alarmglocken.

DFB Gründung: 28. Januar 1900 in Leipzig WM-Titel: 4 Weltranglistenposition: 14

DFB-Team in der Krise - Freund bringt Flick-Nachfolger ins Spiel

Mit den drei Testspielen gegen vermeintlich leichtere Gegner wollte der DFB fast genau ein Jahr vor Turnierbeginn eine neue EM-Euphorie und Aufbruchstimmung im Land erzeugen. Nach den krachenden Niederlagen gegen Polen und Kolumbien (Einzelkritik samt Noten) ist das genaue Gegenteil der Fall. Die Wettbewerbsfähigkeit der Nationalmannschaft muss angezweifelt werden. DFB-Sportdirektor Rudi Völler kündigte bereits an, dass man einige Spieler im September nicht mehr einladen werde.

Dabei stehen nicht nur die Spieler in der Kritik, sondern auch Bundestrainer Hansi Flick, der punktemäßig nun der zweitschlechteste DFB-Trainer aller Zeiten ist. Nach einer enttäuschenden WM und zuletzt nur drei Siegen aus 15 Spielen (7 Unentschieden, 5 Niederlagen) wirkt der Ex-Bayern-Trainer angeschlagen, weist wiederholt auf einen „Prozess“ hin, in dem sich die Mannschaft befinde. RTL-Experte Steffen Freund spricht schon über einen möglichen Nachfolger.

Steffen Freund spekuliert schon über den Nachfolger von Bundestrainer Hansi Flick © IMAGO / foto2press und IMAGO / Sven Simon

Freund will Klopp als Bundestrainer - „Vielleicht würde Flick zurücktreten“

In den Schlusssekunden der Partie gegen Kolumbien wurde Freund von RTL-Kommentator Marco Hagemann gefragt, ob Flick Bundestrainer bleiben solle. Daraufhin wurde der 21-fache deutsche Nationalspieler deutlich: „Man muss natürlich schauen, wer ist auf dem Markt. Hättest du morgen Jürgen Klopp, direkt ja, das würden wahrscheinlich alle direkt machen. Vielleicht würde sogar Hansi Flick zurücktreten.“

Klopp gehört seit Jahren zu den besten und erfolgreichsten deutschen Trainern im Fußballgeschäft. Borussia Dortmund führte er zu zwei Meisterschaften und einem DFB-Pokal-Sieg. Seit 2015 ist er Cheftrainer des FC Liverpool und gewann mit den Reds nicht nur die englische Meisterschaft (2020) und den prestigeträchtigen FA-Cup (2022), sondern 2019 auch die Champions League.

Ein Engagement von Klopp als Bundestrainer gilt jedoch zumindest vorerst als unwahrscheinlich. Der 56-Jährige verlängerte seinen Vertrag in Liverpool letztes Jahr bis 2026. Außerdem steht der DFB und besonders Sportdirektor Rudi Völler weiter hinter Flick. „Am Ende ist Hansi Flick auch ein bisschen die ärmste Sau. Er probiert alles, damit wir erfolgreich sind“, sagte Völler gestern nach der Niederlage gegen Kolumbien.

Flick selbst wirkte nach dem nächsten Tiefschlag niedergeschlagen. „Wir sind sehr enttäuscht, dass wir nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Es tut mir für die Fans leid. Das, was wir uns vor den Testspielen vorgenommen, das ging in die Hose“, sagte der Bundestrainer nach dem Spiel. Noch deutlicher wurde Leon Goretzka, der den Zustand der Nationalmannschaft gar als „dramatisch“ bezeichnete.