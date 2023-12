Klopp verliert mit Liverpools B-Elf in Belgien

Die B-Elf vom FC Liverpool verlor bei Union St. Gilloise mit 1:2. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase eine Niederlage hinnehmen müssen.

Leverkusen - Die uneingespielte B-Elf des Premier-League-Clubs verlor bei Union Saint-Gilloise in Belgien mit 1:2 (1:2). Trotz der zweiten Niederlage in der Vorrunde schafften die Reds als Tabellenführer der Gruppe E aber den Sprung in die K.-o.-Runde. Das Tor von Jarell Quansah (39. Minute) zum zwischenzeitlichen Ausgleich war für Liverpool zu wenig. Den Heimsieg für Union machten Mohammed Amoura (32.) und Cameron Puertas (43.) perfekt.

Die AS Rom setzte sich gegen Sheriff Tiraspol mit 3:0 (2:0) durch. Dabei traf Belgiens Stürmerstar Romelu Lukaku im sechsten Europa-League-Heimspiel nacheinander. Allerdings reichte es für den 30-Jährigen mit seinem Team nicht für den Gruppensieg, sondern nur für Rang zwei. Denn Slavia Prag setzte sich zur gleichen Zeit gegen Servette Genf 4:0 (4:0) durch und zog als Spitzenreiter der Gruppe G in die nächste Runde ein. dpa