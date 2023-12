Klose und Khedira in Glücksfee-Elf bei EM-Auslosung

Drucken Teilen

Miroslav Klose und Sami Khedira beim 4:0 in der EM-Qualifikation 2012. Bei der EM-Auslosung in Hamburg spielen sie Losfeen. © Ronald Wittek/dpa

Miroslav Klose und Sami Khedira brauchen glückliche Händchen. Den Rio-Weltmeistern kommt bei der Auslosung für die Heim-EM 2024 eine besondere Rolle zu.

Hamburg - Miroslav Klose (45) und Sami Khedira (36) gehören zu der prominenten Glücksfee-Elf, die am Samstagabend die Lose für die EM-Gruppen ziehen wird.

Neben dem deutschen Weltmeister-Duo sind unter anderen auch Italiens ehemaliger Startorwart Gianluigi Buffon, der Niederländer Wesley Sneijder und der Spanier David Silva von der UEFA für die wichtige Rolle bei der Zeremonie in der Hamburger Elbphilharmonie (18.00 Uhr/ZDF/RTL/Magenta TV) ausgesucht worden.

Elf Akteure aus verschiedenen Europameister-Ländern haben die Organisatoren als Assistenten angekündigt, um die sechs Vorrundengruppen für die EM-Endrunde 2024 zu ermitteln. Deutschland ist als Gruppenkopf A1 gesetzt und bestreitet seine Gruppenspiele am 14. Juni in München, 19. Juni in Stuttgart und 23. Juni in Frankfurt.

Klose und Khedira wurden gemeinsam 2014 Weltmeister, der EM-Titel blieb aber beiden verwehrt. WM-Rekordtorschütze Klose (16 Tore) kam bei den Kontinentalendrunden 2004, 2008 und 2012 zum Einsatz. In 13 Spielen traf er dabei dreimal für Deutschland, und zwar jeweils einmal im EM-Viertelfinale 2008 gegen Portugal (3:2), im folgenden Halbfinale gegen die Türkei (3:2) und vier Jahre später im Viertelfinale gegen Griechenland (4:2). In dieser Partie in Danzig erzielte Khedira (zehn Spiele, je fünf 2012 und 2016) sein einziges EM-Tor. dpa