Eintracht: Ex-Mitglied der „Büffelherde“ vor überraschendem Wechsel zu türkischem Top-Klub?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei Eintracht Frankfurt sorgte die „Büffelherde“ für Tore am Fließband. Ein Ex-Mitglied steht nun offenbar vor einem Wechsel in die Türkei.

Mailand/Istanbul – Angreifer Ante Rebic war vor ein paar Jahren bei Eintracht Frankfurt Teil der sogenannten „Büffelherde“, wie sie in der ganzen Bundesliga bekannt war. Gemeinsam mit Sebastien Haller und Luka Jovic sorgte der Kroate national und international für Furore. Mit der damaligen SGE gelang der Sieg im DFB-Pokal-Finale 2018 und der Einzug ins Halbfinale der Europa League 2019, wo die Adler im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea scheiterten.

Ante Rebic Geboren: 21. September 1993 in Split Verein: AC Mailand Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: „Büffelherde“ wechselte ins Ausland

Rebic, Haller und Jovic spielten sich durch ihre starken Leistungen in die Notizbücher zahlreicher Top-Klubs aus ganz Europa. Jovic, seit Kindheitstagen Fan von Real Madrid, zog es in die spanische Hauptstadt. Haller wagte den Sprung in die englische Premier League zu West Ham United und mit Rebic verließ einige Wochen später auch das letzte Mitglied der „Büffelherde“ die Eintracht und schloss sich dem AC Mailand an.

Keiner aus dem Trio wurde aber zunächst glücklich bei seinem neuen Klub. Mittlerweile spielt Haller beim BVB, Jovic zog es zum AC Florenz und Rebic spielt weiterhin in Mailand, steht dort aber auf dem Abstellgleis. In der vergangenen Saison pendelte der ehemalige kroatische Nationalspieler zwischen Bank und Rasen und kam wettbewerbsübergreifend auf 31 Einsätze, in denen er drei Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete.

Ante Rebic (l.) im Trikot von Eintracht Frankfurt. © Marc Schüler via www.imago-images.de

Da Rebic auch in der kommenden Saison keine große Chance auf einen Stammplatz besitzt, steht ein vorübergehender Abschied im Raum. Wie der türkische Transfer-Experte Yağız Sabuncuoğlu berichtet, liegt dem AC Mailand ein Angebot von Besiktas Istanbul vor. Der türkische Top-Klub würde den 29-Jährigen gerne ein Jahr ausleihen.

Eintracht Frankfurt: Ex-Stürmer Rebic vor Wechsel in die Türkei?

Vor einigen Wochen berichtete das italienische Online-Portal Calciomercato.com bereits von einem möglichen Abschied des Stürmers. Der VfL Wolfsburg soll Interesse gezeigt haben. Bei den „Wölfen“ ist Niko Kovac Cheftrainer, unter dem Rebic bei Eintracht Frankfurt der Durchbruch gelang. Die Spur nach Niedersachsen erwies sich aber als kalt.

Die erfolgreichsten Trainer von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Mit einem Wechsel könnte Rebic seine Karriere wieder in Schwung bringen. In den letzten Jahren ging es immer weiter bergab für den 29-Jährigen, was besonders am Marktwert zu erkennen ist. Bei seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum AC Mailand betrug dieser 40 Millionen Euro. Vier Jahre und sieben Abwertungen später, steht der Marktwert bei nur noch sechs Millionen Euro – Tendenz sinkend. (smr)