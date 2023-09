Nach Lindström-Abgang und Kolo Muani-Streik: Nächster Eintracht-Star vor plötzlichem Abgang

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei Eintracht Frankfurt steht der nächste Abgang bevor. Angreifer Rafael Borre zieht es offenbar nach Spanien zum FC Valencia.

Frankfurt – Nach Jesper Lindström, der vor der Unterschrift bei der SSC Neapel steht, zieht es den nächsten Offensivspieler kurz vor Ende der Transferphase weg von Eintracht Frankfurt. Nach Informationen der Bild scheint ein Wechsel von Rafael Borre nach Spanien zum FC Valencia weit fortgeschritten zu sein.

Rafael Borre Geboren: 15. September 1995 (Alter 27 Jahre), Barranquilla, Kolumbien Verein: Eintracht Frankfurt Position: Stürmer

Eintracht Frankfurt: Borre vor Abgang

Bei Eintracht Frankfurt spielt der Angreifer keine große Rolle mehr. Bereits in der vergangenen Saison verlor er unter Ex-Trainer Oliver Glasner seinen Stammplatz und kam oft nur zu Kurzeinsätzen. Im letzten Winter gab es Gerüchte über einen möglichen Abgang des Kolumbianers, es kam aber zu keinem Wechsel.

Seine Situation wurde nach dem Trainerwechsel nicht besser. In den Planungen von Dino Toppmöller spielt der 27-Jährige keine Rolle und soll den Verein verlassen. In der laufenden Saison gehörte er in keinem Spiel zum Kader und bekam dadurch ein deutliches Zeichen, dass auf ihn nicht mehr gesetzt wird.

Rafael Borre wird Eintracht Frankfurt wohl verlassen. © IMAGO/Jürgen Kessler

In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Gerüchte um Borre. Angeblich zeigten CD Cruz Azul, Lokomotive Moskau, River Plate Buenos Aires, Olympique Piräus und Olympique Lyon Interesse am 27-Jährigen, trotzdem kam es noch zu keinem Wechsel. Nun könnte es nach Spanien gehen, denn der FC Valencia soll die sieben Millionen Euro Ablöse, die Eintracht Frankfurt fordert, offenbar bereit sein zu zahlen.

Eintracht Frankfurt: Borre nach Valencia?

Neben der Ablöse, die die SGE kassiert, würde sie auch das üppige Gehalt in Höhe von drei Millionen Euro sparen. Der Kolumbianer gehört bei Eintracht Frankfurt zu den Topverdienern und seit einem Jahr passen die gezeigten Leistungen nicht mehr zum Verdienst.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Der Held des Europa League-Finales, der Eintracht Frankfurt mit seinem entscheidenden Elfmeter zum Triumph in Sevilla schoss, wird Eintracht Frankfurt sehr wahrscheinlich bis zum Ende der Transferphase am 1. September verlassen. Damit endet die für den Kolumbianer die Zeit am Main nach zwei Jahren. (smr)