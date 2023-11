Knäbel-Klartext nach Schalke-Aus: „Der Löwe reißt das schwächste Gnu“

Von: Sascha Mehr

Peter Knäbel wird den FC Schalke 04 nach der laufenden Saison verlassen – spätestens. Nun hat er sich deutlich zu seinem Abgang geäußert.

Gelsenkirchen – Er stand seit Wochen und Monaten in der Kritik, unter anderem wegen seiner Kaderplanung. Am Ende hat Peter Knäbel selbst einen Schlussstrich gezogen. Der Sportvorstand teilte dem Aufsichtsrat des FC Schalke 04 mit, dass er für eine weitere Amtszeit nach dieser Saison nicht zur Verfügung steht. Der auslaufende Vertrag des 57-Jährigen beim sportlich und finanziell angeschlagenen Zweitligisten wird nicht verlängert.

Peter Knäbel Geboren: 2. Oktober 1966 (Alter 57 Jahre), Witten Verein: FC Schalke 04 Funktion: Sportvorstand

FC Schalke 04 verliert Sportvorstand Knäbel

„Es war in den vergangenen Monaten ein guter und von gegenseitigem Respekt geprägter Austausch, weshalb uns Peters Entschluss nicht überrascht hat. Peter ist in der größten Krise der jüngeren Vereinsgeschichte Vorstand geworden und hat einen großen Anteil daran, dass der Verein den Abstieg 2021 sportlich und finanziell überstehen konnte“, erklärte Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, im Namen des Gremiums.

„Es war mir wichtig, frühzeitig Klarheit zu schaffen, deshalb habe ich bereits vor einigen Wochen das Gespräch mit Axel Hefer gesucht und ihm meine weitere Lebensplanung, die die Rückkehr zu meiner Familie in die Schweiz vorsieht, mitgeteilt. Bis zu meinem letzten Arbeitstag werde ich alles dafür tun, dass Schalke 04 erfolgreich ist und sein wird“, wird der scheidende Sportvorstand auf der Webseite des FC Schalke 04 zitiert.

Peter Knäbel wird den FC Schalke 04 verlassen. © IMAGO/Revierfoto

Im Interview mit der Welt sprach Peter Knäbel dann Klartext über seine Zeit beim FC Schalke 04 und das Ende aus freien Stücken: „Der Löwe reißt immer das schwächste Gnu. Insofern war mir klar, was auf mich zukommt. Wenn ich so etwas wie ein Blitzableiter war, dann hat das für andere Personen möglicherweise gewisse Vorteile gehabt.“

Schalke-Sportvorstand Knäbel spricht Klartext

Ein Nachfolger für Knäbel beim FC Schalke 04 ist noch nicht in Sicht. „Wie bereits angekündigt, wird es bis zur Winterpause eine ausführliche Analyse geben, in der die sportliche Leitung aufzeigen soll, was in den vergangenen Spielzeiten den nachhaltigen Erfolg im Lizenzbereich verhindert hat“, sagte Hefer. „Die Erkenntnisse wird der Aufsichtsrat im Entscheidungsprozess über die weitere Struktur und personelle Besetzung des Sports einfließen lassen.“

Doch bleibt Peter Knäbel überhaupt bis Sommer? Das Kicker-Sportmagazin spekuliert, dass es auch früher zu einer Trennung kommen könnte. Das wäre kein unüblicher Vorgang in der Branche. Vor Jahresende wird Knäbel den FC Schalke 04 jedoch nicht verlassen, da der eigentlich dreiköpfige Vorstand, der derzeit nur aus ihm und der Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers besteht, ansonsten handlungsunfähig wäre. Am 1. Januar tritt Matthias Tillmann sein Amt als neuer Vorstandsvorsitzender an, dann könnte ein vorzeitiger Abschied des 57-Jährigen möglich sein. (smr)