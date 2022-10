1. FC Köln, SC Freiburg und Union Berlin: Welche Spiele laufen heute im TV und im Live-Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Köln, Freiburg und Union Berlin kämpfen um die nächste Runde in den europäischen Wettbewerben. © Imago

Die Europa- und die Conference League gehen in den 4. Spieltag. Alle Infos, wo die Spiele von Köln, Freiburg und Union live im TV und Stream laufen.

Belgrad ‒ Die internationalen Wettbewerbe sind in der Rückrunde der Gruppenphase angekommen. Wer sich noch nicht auf den ersten beiden Plätzen der Tabelle befindet, wird ab jetzt wohl jeden Punkt brauchen, um das Weiterkommen zu sichern. Der 1. FC Köln reist in der Conference League nach Belgrad und will die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wiedergutmachen. Dabei wird die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart auf Auswärtsfans verzichten müssen. Nach den Fan-Ausschreitungen in Nizza durften die Kölner keine Auswärtskarten verkaufen.

„Sie werden uns insofern fehlen, wenn wir das Stadion sehen, da wären bestimmt 5000 oder 6000 hier gewesen. Das wäre schon eine schöne, interessante Stimmung gewesen. Aber wir haben ja gesagt, dass wir alles daransetzen, dass sie noch ein Auswärtsspiel von uns sehen“, so Baumgart auf der Pressekonferenz. Derzeit befindet sich der FC mit vier Punkten auf dem dritten Platz der Gruppe D, Nizza und Belgrad stehen bei fünf Punkten.

UEFA Conference League, 4. Spieltag FK Partizan Belgrad - 1. FC Köln Anpfiff: 13. Oktober, 18.45 Uhr Stadion: Stadion Partizana Schiedsrichter: Roy Reinshreiber (Israel)

Union Berlin gegen Malmö bereits unter Zugzwang

In der etwas größeren Europa League steht Union Berlin ebenfalls auf dem dritten Platz, der Abstand zu den ersten Plätzen ist allerdings etwas größer. Im Hinspiel gegen Malmö konnte der Bundesliga-Tabellenführer die ersten drei Punkte einfahren und sich damit den Anschluss an Braga und Royale Union St. Gilloise bewahren. Jetzt spielen die Köpenicker an der Alten Försterei, mit einem weiteren Sieg hätte man das Weiterkommen noch in der eigenen Hand.

Trainer Urs Fischer hat dafür einen klaren Plan: “Malmö spielt von Spiel zu Spiel sehr variabel, dennoch sind wir gut auf den Gegner eingestellt. Wir müssen im Spiel zwar aktiv bleiben, die Mannschaft aber nicht so unter Stress setzen, die Überwinterung im europäischen Geschäft direkt zu Beginn des Spiels erzwingen zu müssen.”

UEFA Europa League, 4. Spieltag 1. FC Union Berlin - Malmö FF Anpfiff: 13. Oktober 2022, 21.00 Uhr Stadion: Stadion an der Alten Försterei, Köpenick Schiedsrichter: Aleksandar Stavrev (Nordmazedonien)

SC Freiburg kann gegen Nantes die nächste Runde sichern

Christian Streich hat seinen Klub schon ein gutes Stück weiter führen können. Der SC Freiburg absolvierte mit neun Punkten eine perfekte Hinrunde und wären mit einem Unentschieden im französischen Nantes schon sicher in der nächsten Runde. Der Trainer selbst wird wieder mit von der Partie sein, in den vergangenen Spielen gegen Nantes und Hertha BSC musste Streich aufgrund einer Corona-Infektion vor dem Fernseher bleiben.

Das letzte Auswärtsspiel im Berliner Olympiastadion endete 2:2, durch das Unentschieden im Bundesliga-Top-Spiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern liegen die Breisgauer immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Union Berlin. Sollte die Gruppe nun eingetütet werden, könnte sich der SC in den nächsten Spielen sogar für die heimische Liga schonen.

UEFA Europa League, 4. Spieltag FC Nantes - SC Freiburg Anpfiff: 13. Oktober 2022, 18.45 Uhr Stadion: La Beaujoire, Nantes Schiedsrichter: Horatiu Fesnic (Rumänien)

Europa League und Conference League: Welches Spiel wird heute live im TV gezeigt?

Grundsätzlich liegen die Übertragungsrechte an den kleineren internationalen Wettbewerben bei RTL. Der Kölner Privatsender zeigt jedoch nur ein Spiel pro Woche live im Fernsehen, die anderen Partien sind lediglich im Stream zu sehen. In dieser Woche wird das Spiel zwischen Union Berlin und Malmö FF gezeigt. Ab 20.15 Uhr geht RTL Nitro aus Köpenick auf Sendung und berichtet mit Laura Papendick aus der Alten Försterei. Der Kommentator Marco Hagemann führt mit Experte Steffen Freund durch die Begegnung.

Wo gibt es die Spiele vom SC Freiburg und dem 1. FC Köln heute im Live-Stream zu sehen?

Begegnung TV Live-Stream 1. FC Union Berlin - Malmö FF RTL Nitro RTL+ FC Nantes - SC Freiburg - RTL+ FK Partizan Belgrad - 1. FC Köln - RTL+

Die Spiele Nantes gegen Freiburg und Partizan gegen Köln werden nur im Live-Stream auf RTL+ übertragen. Der Streamindienst ist kostenpflichtig und kann monatlich oder jährlich gekündigt werden. Auch eine kostenlose Testphase für sieben Tage ist möglich. Das Spiel von Union Berlin wird parallel zur TV-Übertragung ebenfalls auf RTL+ verfügbar sein.