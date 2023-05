Profis verweigern Regenbogen-Trikots in Frankreich – Bayern-Profi Mazraoui unterstützt Kollegen

Am vergangenen Wochenende standen die Spiele in Frankreich im Zeichen der Diversität. Einige Profis verweigerten deshalb die Teilnahme.

Paris – Die ersten beiden Ligen im französischen Profifußball haben am vergangenen Wochenende eine Kampagne gegen Homophobie durchgeführt. Unter anderem sollten die Vereine der Ligue 1 in Regenbogen-Trikots auflaufen. Dies gefiel nicht allen Spielern und sorgte im Nachgang für Diskussionen.

Diversity-Spieltag in Frankreich

Am kommenden Mittwoch steht der weltweite Tag gegen Homophobie an. In diesem Zuge hat die französische Profi-Liga LFP und der nationale Dachverband des Sports die Spieler aufgefordert, ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen und in Regenbogen-Trikots aufzulaufen.

Die Rückennummern und Spielernamen auf den Trikots sollten in Regenbogenfarben erleuchten. Das Zeichen, welches ein Großteil der Spieler und die Liga nach außen tragen wollten, wurde jedoch nicht von allen Beteiligten unterstützt.

Mehrere Profis verweigern Teilnahme

Besonders bei der Partie Toulouse gegen Nantes gab es anlässlich der Aktion Unmut. Insgesamt vier Spieler verweigerten das Tragen des Regenbogen-Trikots. Der FC Nantes hatte bereits am Montag mitgeteilt, dass der Club die Spieler sanktionieren werde. Den Vorfall bedauere der Verein zwar, allerdings verurteile man auch die Drohungen gegen die Spieler.

Die Nationale Union der Profifußballer (UNFP) sprang den Spielern zur Seite. Man sei verwundert über die Aufforderung der Vereine an die Spieler. Zudem sei es nicht die Aufgabe der Spieler, „kollektive Botschaften“ zu vermitteln. Aufgrund eines Postings stand vor allem Toulouse-Verteidiger Zakaria Aboukhlal im Vordergrund.

Mazraoui spricht Kollegen Mut zu

Aboukhlal erklärte seine Nicht-Teilnahme via Instagram. „Respekt ist ein Wert, den ich sehr schätze. Das gilt für andere, aber auch für meine persönlichen Überzeugungen. Daher glaube ich nicht, dass ich die am besten geeignete Person bin, um an dieser Kampagne teilzunehmen“, verteidigte er seine Entscheidung.

Auf der Social-Media-Plattform erhielt er zahlreichen Zuspruch von Kollegen. Unter anderem auch von Bayern-Profi Noussair Mazraoui. „Gott segne dich Bruder“, kommentierte der marokkanische Rechtsverteidiger des deutschen Rekordmeisters. (jari)