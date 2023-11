Diaz trifft für freigelassenen Vater: Kolumbien schlägt Brasilien und ein ganzes Stadion weint

Von: Johannes Skiba

Drucken Teilen

Nach der Freilassung seines Vaters, der 13 Tage lang entführt wurde, schießt Luis Díaz Kolumbien zum ersten Sieg gegen Brasilien in der WM-Quali.

Barranquilla – Der südamerikanische Fußball ist für seine großen Emotionen bekannt und geliebt. Der 2:1-Sieg der kolumbianischen Nationalmannschaft gegen Brasilien in der WM-Qualifikation schrieb nun eine derart emotionsgeladene Geschichte, die selbst die Verlierer aus Brasilien nach dem Spiel nicht kaltließ. Denn ausgerechnet Luis Díaz vom FC Liverpool, dessen Vater 13 Tage lang von einer Rebellengruppe in Geiselhaft genommen wurde, sorgte mit seinem späten Doppelpack für einen historischen Sieg der „Cafeteros“.

Luis Fernando Díaz Marulanda Geboren: 13. Januar 1997 (Alter 26 Jahre), Barrancas, Kolumbien Aktueller Verein: FC Liverpool Position: Linksaußen

Der Doppelpack von Luis Díaz setzt alle Emotionen frei

Über weite Strecken des Spiels zeigte sich ein gewohntes Bild. Brasilien ging ganz früh durch Arsenals Martinelli in Führung. Alles sah nach einem Sieg für die Selecão aus. Doch in der 75. Minute verwandelte Luis Díaz eine Flanke per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Unter Tränen jubelte der Angreifer mit seinen Mannschaftskollegen.

Keine fünf Minuten später sorgte der „Lucho“ dann nach einer Vorlage des Ex-Bayern-Spielers James Rodríguez, der mittlerweile beim FC São Paulo unter Vertrag steht, erneut per Kopf für die 2:1-Führung und den Sieg. Dann brachen alle Dämme. Das Estadio Metropolitano in Barranquilla, wo die kolumbianische Nationalmannschaft all ihre Länderspiele austrägt, entlud einen Emotionsmix aus Jubel, Erleichterung und Befreiung.

Während Luis Díaz mit zwei Toren für den Sieg Kolumbiens gegen Brasilien sorgte, überwältigten die Emotionen seinen Vater auf der Tribüne. © pa/Montage

Vater von Luis Díaz verliert nach Siegtreffer für einen Moment das Bewusstsein

Der Vater von Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, der seinen Sohn erst einen Tag vor der Partie gegen Brasilien erstmals seit seiner Entführung wiedergesehen hatte, brach beim zweiten Treffer des Liverpool-Stars ebenfalls in Tränen aus und zeigte sich überwältigt von den Geschehnissen. Es wirkte fast so, als würde Luis Manuel erschöpft vom Glück für einen Moment in Ohnmacht fallen, wie auf einem Video zu sehen ist. Auch der langjährige, erfahrene Kommentator des Spiels, Eduardo Luis López, konnte seine Emotionen nicht verbergen und hielt seine Tränen nicht zurück.

Brasiliens Torwart Alisson, der mit Díaz zusammen beim FC Liverpool spielt, konnte sich nach den schwierigen Tagen trotz der Niederlage für seinen Kollegen freuen. Nachdem Spiel umarmten sich die beiden Premier-League-Stars innig, während der Keeper dem Kolumbianer nette Worte mit auf den Weg gab: „Du hast es verdient, Lucho. Du verdienst es. Ich liebe dich so sehr, mein Freund.“

Nach seinem Tor am vergangenen Wochenende für den FC Liverpool forderte Luis Díaz in einer Botschaft auf seinem T-Shirt noch die Freilassung seines Vaters. © Goodwin/Imago

Kolumbien gewinnt zum ersten Mal in der WM-Qualifikation gegen Brasilien

Im Interview nach dem Spiel widmete Luis Díaz seine beiden Tore seinem Papa: „Ja, ich habe auf dem Platz die ganze Zeit an meinen Vater gedacht. Er hatte in schwierigen Momenten immer die richtige Mentalität. Dieser Sieg, diese Tore gehen auf sein Konto.“ Auch Luis Manuel Díaz äußerte sich nach der Partie kurz im kolumbianischen Fernsehen mit emotionalen Worten: „Es lebe die Freiheit und es lebe der Frieden für Kolumbien.“

Neben diesen dramatischen Rahmenbedingungen schrieb Kolumbien zusätzlich ein kleines Stück Fußballgeschichte. Zum ersten Mal überhaupt gewannen die Südamerikaner ein WM-Qualifikationsspiel gegen den fünfmaligen Weltmeister. So bot der südamerikanische Fußball mal wieder eine unvergessliche, magische Nacht, nach dem sich jedes Fußballherz sehnt. (jsk)