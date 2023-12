Nicht nur Terzic muss hinterfragt werden

Von: Uli Kellner

Kriegt er noch die Kurve? Der in die Kritik geratene BVB-Trainer Edin Terzic. © Imago / Bernd Thissen

Kein Spiel im Dezember gewonnen. Borussia Dortmund überwintert als Krisenclub - und muss nicht nur Trainer Terzic hinterfragen. Ein Kommentar von Uli Kellner.

Es war die passende Pointe am Ende eines denkwürdigen BVB-Jahres: Zum zweiten Mal in 2023 hat der Mainzer Karnevalsverein den Dortmundern die Pappnase gezeigt – zwei Unentschieden mit Folgen. Löste sich durch das 2:2 im Mai die Titel-Sehnsucht der Borussia in Luft auf, so droht Edin Terzic nun ein ähnliches Schicksal. Es wäre ein Wunder, würde der BVB-Darling, der einst selbst auf der „Süd“ mitfieberte, den leblosen Auftritt vom Dienstagabend (1:1) auf der Trainerbank überleben.

Trotzdem möchte man jetzt nicht in der Haut von Aki Watzke, Matthias Sammer & Co. stecken. Wie sollen sie dieses merkwürdige Jahr 2023 gewichten? Klar, der verschenkte Titel wirkt nach. Andererseits hat der BVB seit der WM-Pause nur vier Bundesligaspiele verloren (zwei gegen den FC Bayern) – meisterwürdig, auch die Punkteausbeute (73 in 35 Spielen), und nur vom Dauerrivalen aus München getoppt, der sogar fünfmal verlor. Im Pokal sind beide Clubs zweimal früh ausgeschieden, dafür in der Champions League souverän weiter. Was ist wohl höherwertiger: Gruppensieger mit Kopenhagen, Galatasaray und United? Oder in einer so titulierten „Todesgruppe“ mit Paris, Milan und Newcastle?

Bewertet man das nackte Jahresergebnis, wie bei einer AG üblich, ist der BVB eher im Hausse-Bereich anzusiedeln. Es ist der sportliche Trend, der sich kursmindernd auf die Terzic-Aktie auswirkt. Sieglos in allen sechs Pflichtspielen des Monats Dezember, und speziell der letzte Eindruck am Dienstagabend war gespenstisch. Wo blieb das Aufbäumen nach dem Mainzer Ausgleich, wo die spielerische Idee? So teilnahmslos und gemächlich, wie sich die Borussia einem weiteren Unentschieden entgegen schleppte, muss die Frage erlaubt sein: Stimmt da intern noch alles, auch vor dem Hintergrund, dass die Autorität des Trainers durch eine „Maulwurf-Affäre“ massiv gelitten haben soll? Slaven Stanic, der erst im Mai angetretene Koordinator Sport, ist schon wieder weg, von Watzke vor die Tür gesetzt. Geblieben sind dagegen Probleme, die allem Anschein nach tiefer sitzen.

Am Ende dürfte es – wie im Fußball üblich – den Trainer treffen. Findet sich ein passender Nachfolger, ist Terzic kaum zu halten. Ob dann alles besser wird, ist allerdings fraglich, denn auch dieser Wahrheit müssten sich die Bosse bei ihrer angekündigten Analyse stellen: Seit dem Weggang von Haaland (2022) und Bellingham (2023) ist Dortmund ein Spitzenteam ohne das gewisse Etwas – gehobener Durchschnitt, mehr nicht. Hinterfragt werden sollten daher auch diejenigen, die Terzic einen Kader hingestellt haben, in dem Julian Brandt einer von ganz wenigen Profis ist, der an guten Tagen herausragt.