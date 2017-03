Kommentar zum Abschied: Danke, Poldi

Dortmund - Am Mittwoch stand Lukas Podolski das letzte Mal für das DFB-Team als Kicker auf dem Rasen. tz-Reporter Sven Westerschulze sagt in seinem Kommentar: „Danke, Poldi!“

Jetzt hat sich Lukas Podolski endgültig von der Nationalmannschaft verabschiedet. Und mit ihm hat das DFB-Team nicht nur einen Weltmeister verloren, sondern vor allem eine Persönlichkeit. Denn die besitzt Podolski wie kaum ein zweiter im glattgebügelten Fußball-Business.

Poldi und die Nationalmannschaft – das waren in 13 Jahren ein WM-Titel, viele Tore und noch mehr Emotionen. Der 31-Jährige gab der Nationalelf ein Gesicht, als sie 2004 am Boden lag. Zusammen mit Bastian Schweinsteiger stand er für den Aufbruch in eine begeisternde Ära, für den Wechsel vom Rumpel- zum Spaßfußball. Auch wenn er auf dem Platz nicht allzuviel zum WM-Titel 2014 beigetragen hat, hat Lukas Podolski für den deutschen Fußball eine Menge getan. Dank ihm haben sich Millionen junger Menschen wieder mit der Nationalmannschaft identifiziert. Anfangs dank seiner sportlichen Leistungen, zum Schluss eher durch seine sympathische Art.

Poldi ist in der heutigen Zeit ein Unikat. Gegen England bestritt er sein 130. Länderspiel – mehr haben nur Lothar Matthäus und Miroslav Klose vorzuweisen. Als Poldi Mittwochabend den Platz verließ, ging weder ein Maskottchen, noch ein Pausenclown, zu denen er von einigen während der EM herabgewürdigt wurde. Mit ihm ging ein großer, verdienter Spieler.

