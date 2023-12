Kontakt zu Onkel Uli? VfB-Trainer Hoeneß: „Hängt vielleicht vom Ergebnis ab“

Von: Niklas Noack

Drucken Teilen

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist der Neffe von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß. © IMAGO / Sportfoto Rudel/Ulrich Wagner

Der VfB Stuttgart gastiert beim FC Bayern München zum Südgipfel. Doch Trainer Sebastian Hoeneß will seinem Onkel Uli nicht den Sonntag verderben.

Stuttgart/München - Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München steht an, der Südgipfel, der seinem Namen endlich wieder gerecht wird. Bei BW24 erfahren Sie, wie Sebastian und Uli Hoeneß rund um das Spiel zwischen dem VfB und den Bayern miteinander umgehen.

Trainer Sebastian Hoeneß kann aufgrund der aktuellen Tabellensituation mit der Bezeichnung Südgipfel etwas anfangen. Immerhin tritt Stuttgart als Tabellendritter gegen die Bayern an und könnte mit einem Sieg an dem zweitplatzierten Rivalen vorbeiziehen. Ein Szenario, das durchaus vorstellbar ist, wenn die Stuttgarter eine ähnliche Leistung wie beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen abrufen. Was genau der Matchplan ist, bleibt jedoch das Geheimnis von Coach Hoeneß.

Der Redakteur Niklas Noack hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.