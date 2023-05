Korb für Eintracht: Hertha-Verteidiger wechselt nach Gladbach

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt zeigte offenbar Interesse an Lukas Ullrich von Hertha BSC. Den Verteidiger zieht es nun aber zu Konkurrent Borussia Mönchengladbach.

Frankfurt/Berlin - Eintracht Frankfurt spielt eine schwache Rückrunde und benötigt dringend Verstärkungen für die neue Saison. Gerade in der Defensive ist die SGE anfällig und zu dünn besetzt, zudem wird Abwehrchef Evan Ndicka den Klub höchstwahrscheinlich im Sommer verlassen. Markus Krösche, Sportvorstand der Adler, ist auf der Suche nach Neuzugängen, kassierte aber nun einen Korb eines Verteidiger-Talents.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Ullrich

Lukas Ullrich wechselt von Hertha BSC zu Borussia Mönchengladbach. Der 19-Jährige gilt als Defensiv-Juwel und ist aktueller Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft. Den Medizincheck soll der Abwehrspieler bereits absolviert haben. Ullrich wird offenbar einen langfristigen Vertrag in Gladbach unterschreiben.

„Es stimmt, dass Lukas uns darüber informiert hat, dass er sich für einen anderen Weg entschieden hat und sich ab Sommer neu orientieren möchte“, bestätigte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber gegenüber der Bild. Ullrich wird den Hauptstadtklub im Sommer ablösefrei verlassen, die Hertha bemühte sich vergeblich um eine Verlängerung mit dem Top-Talent.

Eintracht Frankfurt zeigte offenbar ebenfalls Interesse an Ullrich, die Chancen waren aber alles andere als gut. Mönchengladbach stand vor einem Jahr bereits vor einem Transfer des 19-Jährigen, ein Wechsel ließ sich damals aber nicht realisieren. Die Bild bezeichnete die SGE in einem Bericht als „letzten Herausforderer“, die Aussichten aber als nicht vielversprechend.

Eintracht Frankfurt: Korb von Hertha-Talent

Nun hat Eintracht Frankfurt Gewissheit, dass Ullrich nicht an den Main kommt, sondern sich für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach entschieden hat. Vor der SGE verabschiedeten sich bereits der SV Werder Bremen, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart aus dem Rennen um den 19-Jährigen.

In der laufenden Saison trainierte Ullrich zwar öfters mit der Bundesligamannschaft, wartet dort aber noch auf sein Debüt. Zum Einsatz kam er vor allem in der U23 und U19 von Hertha BSC. Nach Bekanntwerden seiner Wechselabsichten fand er aber kaum noch Berücksichtigung. Bei Borussia Mönchengladbach wird es ein Wiedersehen mit Luca Netz geben, den es bereits im Sommer 2021 aus der Hauptstadt an den Niederrhein zog. (smr)