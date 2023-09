„Haben den Didi nach Hause geschickt“: Sky-Experte Hamann muss mitten in TV-Sendung gehen

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Sky-Experte Didi Hamann muss seinen Auftritt am Mittwoch vorzeitig abbrechen. Der 50-Jährige verlässt das Studio noch während der Sendung.

München – Was für ein erster Champions-League-Mittwoch in dieser Saison aus deutscher Sicht. Erst hält Union Berlin bei seinem Königsklassen-Debüt über 90 Minuten im Bernabéu dem Druck von Real Madrid stand, nur um dann in letzter Minute doch noch die Niederlage hinnehmen zu müssen. Bevor später die Bayern ihre unglaubliche Serie in der Champions-League-Gruppenphase (14. Sieg in Folge, seit 35 Spielen ungeschlagen) ausbauen und Manchester United zu Hause nach einer wilden Schlussphase 4:3 schlagen.

Didi Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter 50 Jahre) in Waldsassen Position: Mittelfeldspieler Aktueller Job: Sky-Experte

Hamann als Experte für Sky Austria im Einsatz

Das bekam ein anderer Deutscher schon gar nicht mehr mit. Die Rede ist von Didi Hamann. Der Sky-Experte sollte die Spiele in seiner gewohnten Funktion eigentlich analysieren und war zu Beginn der Sendung auch noch vor Ort im Studio mit Moderatorin Constanze Weiss und Ex-Stürmer Marco Janko.

Wieso eigentlich Sky? Der Pay-TV-Sender besitzt zwar in Deutschland keine Übertragungsrechte mehr für die Champions League, in Österreich aber sehr wohl. Deswegen war Hamann am Mittwoch mit Weiss und Janko für die Übertragung bei Sky Austria eingeplant worden.

Didi Hamann musste die Sky-Sendung vorzeitig abbrechen. © IMAGO/Revierfoto

Didi Hamann verliert Stimme während der Sendung

Mitten in der Sendung war aber auf einmal nicht mehr Hamann Teil der Dreierrunde, sondern der ehemalige österreichische Stürmer Marko Stankovic.

Moderatorin Weiss erklärte die ungewöhnliche Auswechslung live in der Sendung folgendermaßen: „Didi Hamann ist leider erkrankt, der hat seine Stimme im Laufe der Sendung hier bei uns verloren. Deswegen haben wir den lieben Didi dann nach Hause geschickt.“

Hamann eigentlich am Donnerstag schon wieder eingeplant

Abschließend wünscht die Moderatorin Hamann noch gute Besserung und erklärt Stankovic, in welch große Fußstapfen er tritt. Der nächste Einsatz für Hamann war eigentlich schon für die Europa League am Donnerstag geplant, ob der Sky-Experte dann schon wieder fit ist, ist bislang noch nicht bekannt. (kk)