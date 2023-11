Magath zerlegt Nagelsmann und DFB-Elf: „Es fehlt an allem“

Von: Tim Althoff

Magath nimmt Nagelsmanns Taktik ins Visier und fordert mehr Stabilität für das DFB-Team. Er warnt: „Im Augenblick sind wir nicht konkurrenzfähig.“

München ‒ Felix Magath hat sich unmissverständlich zur gegenwärtigen Misere der deutschen Fußballnationalmannschaft geäußert. Der ehemalige Trainer und zweifache Double-Gewinner mit dem FC Bayern identifiziert mangelnde Fehleranalyse als das „Kernproblem“ beim DFB. „Unser ehemaliger Bundestrainer hat gesagt, er übernimmt die Verantwortung, ist dann aber erst mal sechs Wochen in den Urlaub gefahren. Es gibt, so glaube ich, heute noch keine richtige Analyse“, äußerte Magath nach dem Österreich-Spiel gegenüber Sky Sport.

Felix Magath sieht keine Veränderungen beim DFB

Beim Verband gäbe es keine Veränderungen. „Man will auch nichts ändern, denn dem DFB geht es anscheinend immer noch gut.“ Auch die Auswahl und einige Entscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann stehen unter Kritik. Es mangele an allen Ecken und Enden, „wir können jetzt irgendwo anfangen, egal wo“. „Der eine sagt Verteidiger, der andere Stürmer. Der Dritte spricht den Innenverteidiger an und der Letzte beschwert sich, dass wir keinen Sechser haben. Und jeder hat irgendwo ein bisschen recht.“

Gegenüber dem Hamburger Abendblatt äußerte Magath zudem, dass die Phase für Experimente und taktische Veränderungen vorüber sei. Nagelsmann führe das fort, woran Hansi Flick gescheitert sei. Das Team benötige „Sicherheit, Kompaktheit und Stabilität.“ Für den 70-Jährigen ist es unerlässlich, dass das DFB-Team das Selbstvertrauen zurückgewinnt, das es im Jahr 2023 verloren hat. „Im Augenblick, das muss ich so klar sagen, sind wir nicht konkurrenzfähig.“

DFB-Team von Experimenten und Nagelsmanns Taktik verunsichert

Als Beispiel für die zahlreichen Experimente nennt Magath speziell Kai Havertz, den Nagelsmann in den Spielen gegen Österreich und die Türkei als offensiven Linksverteidiger aufstellte. „Ich bleibe dabei: Wir brauchen in der Nationalelf Verteidiger, die vor allem eins können – verteidigen. Nagelsmann sagt, wir hätten sie nicht. In der Bundesliga gibt es sie aber.“ Es entsteht der Eindruck, Nagelsmann beharre auf seinem Weg, „er will seine Vorstellungen offenbar durch- und eigene Akzente setzen. Das halte ich nicht für zielführend“.

Nach lediglich vier Spielen als Bundestrainer, darunter zwei Niederlagen, ein Unentschieden und ein Sieg gegen die USA, steht Nagelsmann bereits unter dem kritischen Blick der ersten Experten. Der Druck vor der EM 2024 im eigenen Land steigt trotz gesunkener Erwartungen erneut. Auch in Österreich hat sich der ehemalige FC Bayern-Coach keine Sympathien erworben: Er veranlasste Torhüter Kevin Trapp während des Spiels dazu, eine Verletzung vorzutäuschen, um taktische Anpassungen wie bei einer Auszeit durchzuführen.

