Heftige Kritik an Fifa: Der Grund ist ein Supermodel

Von: Sascha Mehr

Die Fifa bestimmt Adriana Lima als globale Fan-Botschafterin der Frauenfußball-WM und muss dafür heftige Kritik einstecken.

Australien - Nach der Fußball-WM 2022 der Männer in Katar, sind 2023 die Frauen an der Reihe. Die Weltmeisterschaft findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Insgesamt kämpfen 32 Nationen in acht Vorrundengruppen um den Einzug in die K.o.-Runde. Die Promotion für das Event ist bereits in vollem Gange. Nun hat die Fifa für eine Entscheidung aber heftige Kritik einstecken müssen.

Frauenfußball-WM: Supermodel wird globale Fan-Botschafterin

Der Welt-Fußballverband hat erstmals eine globale Fan-Botschafterin installiert und dafür das Supermodel Adriana Lima ausgewählt. Die Brasilianerin wird in Zukunft verschiedene Initiativen mit Fans aus der ganzen Welt „entwickeln, promoten und an ihnen teilnehmen, wie die Fifa mitteilte. Präsident Gianni Infantino freut sich, die 41-Jährige für diese Aufgabe gewonnen zu haben: „Sie lebt und atmet den ‚Futebol‘ förmlich und ist genau deswegen ein hervorragendes Bindeglied zwischen der FIFA und den Fußballfans überall auf der Welt.“

Adriana Lima wird Botschafterin der Frauenfußball-WM © Image Press Agency via www.imago-images.de

Moya Dodd, Ex-Vizekapitänin der australischen Frauen-Nationalmannschaft und Mitglied des WM-Organisationskommittee, ist die Nominierung Limas ein Dorn im Auge. „Wenn ein Mädchen Fußball spielt, sieht die Welt sie anders. Anstatt Komplimente für ihr schönes Aussehen oder ihr hübsches Kleid zu bekommen, wird sie für ihre spielrettenden Tacklings und ihre brillanten Torschüsse gelobt. In einem WM-Jahr sollte diese Botschaft in der ganzen Welt laut und deutlich zu hören sein. Wie ein Supermodel da hineinpasst, ist wirklich rätselhaft“, schrieb die 58-Jährige auf LinkedIn.

Frauenfußball-WM: Heftige Kritik an Fifa

Kritik gab es auch von Gen Dohrmann, die Präsidentin von „Women Sport Australia“ ist, ein Gremium für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Sport. „Es ist definitiv ein anderer Ansatz als bei den Männern. Wenn einer wie Cristiano Ronaldo das Aushängeschild der Männer-WM ist, warum brauchen wir ein Supermodel, wenn wir Megan Rapinoe oder Sam Kerr wählen könnten?“, fragte sie im Gespräch mit der britischen Tageszeitung The Guardian.

Adriana Lima selbst fühlt sich geehrt, dieses Amt von der Fifa erhalten zu haben und outet sich als großer Anhänger des Fußballs. „Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, und ich bin ein sehr großer Fußballfan. Daher bin ich sehr dankbar und fühle mich geehrt, dass ich von der Fifa zur ersten globalen Fan-Botschafterin ernannt wurde und mir eine solche Plattform gegeben wird, um die Fans noch näher ans Spiel heranzubringen“, sagte das Supermodel.

Unterdessen sind für die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland nach Angaben des Weltverbandes FIFA bereits mehr als eine halbe Million Karten abgesetzt worden. (smr)