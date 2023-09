Trikot-Gate um Jürgen Klinsmann: Südkorea-Nationaltrainer in der Kritik

Von: Sascha Mehr

Jürgen Klinsmann konnte als Nationaltrainer Südkoreas endlich ein Spiel gewinnen, die Kritik an ihm wächst dennoch weiter.

Newcastle – Jürgen Klinsmann, Weltmeister von 1990 und Europameister von 1996, wurde Anfang des Jahres als Nationaltrainer Südkoreas installiert. Nach seiner Verpflichtung war die Euphorie groß und die Hoffnungen auf den Titel bei der Asienmeisterschaft 2024 stiegen. Mittlerweile absolvierte die südkoreanische Nationalmannschaft sechs Spiele unter dem neuen Coach und längst machte sich Ernüchterung breit.

Jürgen Klinsmann Geboren: 30. Juli 1964 (Alter 59 Jahre), Göppingen Verband: KFA Funktion: Cheftrainer

Ärger um Jürgen Klinsmann nach Trikottausch

In den Partien gegen Kolumbien, Uruguay, Peru, El Salvador und Wales gab es keinen einzigen Sieg. Erst im sechsten Spiel schaffte Klinsmann den ersten Erfolg mit seiner Mannschaft, beim 1:0-Sieg über das von Roberto Mancini trainierte Saudi-Arabien. Klinsmann steht aber nicht nur wegen der schlechten Ergebnisse in der Kritik.

Für den ehemaligen Bundestrainer gab es heftigen Gegenwind, weil er nach der Partie gegen Wales den gegnerischen Kapitän Aaron Ramsey nach seinem Trikot gefragt hatte. „Es war für den Physiotherapeuten der Mannschaft meines Sohnes in Los Angeles“, sagte Klinsmann.

Südkoreas Nationaltrainer Jürgen Klinsmann steht in der Kritik. © IMAGO/Geraint Nicholas

„Aber um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, warum das ein Grund dafür sein sollte, irgendwas zu kritisieren. Ich verstehe es einfach nicht, weil mein Sohn sogar kritische Kommentare auf seinem Instagram-Account erhalten hat, was absolut dumm ist“, so der 59-Jährige weiter.

Gelingt Klinsmann mit Südkorea der Titelgewinn bei der Asienmeisterschaft?

Klinsmann zeigte sich nach der Partie gegen Saudi-Arabien plötzlich in Südkorea, obwohl er eigentlich in Europa bleiben wollte, um mehrere südkoreanische Spieler zu beobachten. Auf die Frage nach dem Grund für diese Kehrtwende sagte der Weltmeister von 1990 zu Reportern in Seoul: „Weil Sie es so gewollt haben.“ Außerdem habe die KFA gefragt, „ob es möglich ist, mit dem Rest der Mannschaft zu kommen, um Sie zu sehen, also habe ich meine Pläne geändert und werde mir zwei Spiele ansehen, kein Problem“, so Klinsmann.

Es scheint derzeit nicht gerade harmonisch zuzugehen zwischen dem ehemaligen Top-Stürmer und dem südkoreanischen Fußballverband. Dabei sollte die Verpflichtung Klinsmanns der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein. Die Asienmeisterschaft, bei der der Titel nach wie vor das Ziel ist, startet für Heung-min Son und Co. Mitte Januar gegen Bahrain. (smr)