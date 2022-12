Abgezockte Kroaten gewinnen Spiel um Platz 3 gegen Marokko - Orsic-Traumtor reicht

Von: Marius Epp

Kroatien hat Grund zum Jubeln: Modric und Co. gewinnen das Spiel um Platz 3 gegen Marokko. © IMAGO/Goran Stanzl/PIXSELL

Die vorletzte Partie der WM in Katar steht an: Kroatien und Marokko kämpfen im Spiel um Platz 3 um die Bronzemedaille. Der Live-Ticker.

Kroatien - Marokko 2:1 (2:1)

Aufstellung Kroatien Livakovic - Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic - Modric, Kovacic - Kramaric, Majer, Orsic, Livaja Aufstellung Marokko Bono - Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiyat Allah - El Khannous, Amrabat, Sabiri - Ziyech, En-Nesyri, Boufal Tore 1:0 Gvardiol (7.), 1:1 Dari (9.), 2:1 Orsic (42.)

SCHLUSSPFIFF! Kroatien gewinnt das Spiel um Platz 3.

90.+6: Wahnsinn! Marokko hat nochmal eine letzte große Chance! En-Nesyri steigt höher als alle anderen, kann den Ball aber nur knapp über die Latte drücken. Gleich ist Schluss.

90.+3: Ein Ball nach dem anderen fliegt jetzt hoch in den Strafraum, doch die Lufthoheit gehört den Kroaten. Marokko kämpft bis zur letzten Sekunde!

90. Minute: Sechs Minuten gibt es obendrauf. Im Strafraum ging der Ellbogen von Petkovic raus, es folgen wieder heftige Proteste der Marokkaner. Auch hier reicht es wohl nicht für einen Elfmeter.

87. Minute: Kovacic schließt einen schnellen Konter der Kroaten ab, verfehlt aber letztlich um einen Meter.

86. Minute: Die letzten fünf Minuten - gelingt den Marokkanern nochmal ein genialer Moment?

84. Minute: Vor allem Ziyech, der marokkanische Star, stemmt sich jetzt gegen die Niederlage. Den ersten Gegenspieler lässt er meist stehen, allerdings ist immer gleich ein zweiter Kroate zur Stelle.

80. Minute: Marokko wirft zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit nochmal alles rein, was noch im Tank steckt. Doch die Kroaten sind abgezockt und spielen das ganz, ganz cool runter. Doch noch können sie sich die Bronzemedaille nicht umhängen.

74. Minute: Ganz knifflige Szene im marokkanischen Strafraum: Gvardiol hat sich bis nach ganz vorne durchgetankt, Amrabat legt ihm den Arm um die Schulter, allerdings nur leicht. Der katarische Schiedsrichter entscheidet: Kein Elfmeter. Im Gegenangriff fällt Hakimi an der Strafraumgrenze, Marokko protestiert laut. Doch auch das war kein klares Foul. Al Jassim lässt beide Szenen laufen.

73. Minute: En-Nesyri hat die große Chance! Der Ball rutscht durch zum Stürmer, doch Livakovic kommt blitzschnell raus und macht den Winkel schnell spitz. Letztlich wird er angeschossen. Die beste Möglichkeit des Spiels für Marokko, nimmt man das Tor aus.

71. Minute: Vlasic sieht sich plötzlich in einer guten Schussposition, jagt die Kugel allerdings weit drüber. Die Marokkaner wirken in vielen Situationen etwas zu verspielt - und verlieren immer wieder den Ball in aussichtsreichen Positionen.

69. Minute: Auch bei den Kroaten sind jetzt drei Neue im Spiel: Vlasic kam für Kramaric, Petkovic und Pasalic für Majer und Livaja.

65. Minute: Hakimi setzt sich mal auf außen durch, doch Sutalo köpft den Ball rigoros weg. Da ist nicht viel zu holen momentan für Marokko-Stürmer En-Nesyri.

63. Minute: Die Marrokaner bringen momentan nicht viel zustande, auch, weil Kroatien es ganz stark verteidigt. Regragui sieht sich zu einem Doppel-Wechsel gezwungen. Boufal und Dari gehen runter, Benoun und Zaroury kommen rein.

Kramaric muss unter Tränen vom Platz: Schwere Verletzung beim Hoffenheimer?

60. Minute: Kramaric verlässt weinend den Platz. Er weiß offenbar schon, dass es sich um eine schwerere Verletzung handelt. Wie bitter für den Bundesliga-Star!

Der Hoffenheimer Andrej Kramaric muss verletzt vom Platz. Er selbst vermutet schon eine schwerere Verletzung und kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. © ADRIAN DENNIS/AFP

58. Minute: Die Kroaten machen momentan den souveräneren Eindruck. Die Führung zu verteidigen, liegt ihnen spürbar. Apropos liegen: Kramaric liegt auf dem Boden, es geht wohl nicht weiter für den Hoffenheimer.

56. Minute: Regragui wechselt: Ounahi kommt für El Khannous.

53. Minute: Halbchance für die Kroaten: Irgendwie rutscht der Ball zu Majer durch, der vor Bono an den Ball kommt. Die Nummer sieben der Kroaten braucht aber zu lange, um sich um die eigene Achse zu drehen. Seine Hereingabe findet keinen Abnehmer.

51. Minute: Stanisic treibt aus der eigenen Hälfte an, doch sein Pass zu Orsic ist zu unpräzise. Da war mehr drin.

49. Minute: Ziyech behauptet den Ball stark und sieht Attiyat Allah, doch der Mazraoui-Vertreter kann den Ball nicht perfekt mitnehmen. Chance vertan.

ANPFIFF! Die zweite Halbzeit läuft. Marokko wechselt einmal: Chair kommt für Sabiri. Die Kroaten sind unverändert.

Halbzeit - Kroatien geht mit einer knappen Führung in die Pause. Auf das Führungstor von Gvardiol konnten die Marrokaner noch schnell reagieren - auf das Traumtor von Orsic kurz vor der Pause nicht mehr. Unterm Strich ist es ein ausgeglichenes Spiel, beide Abwehrreihen stehen sicher. Wie reagiert Marokko in der zweiten Hälfte?

HALBZEIT! Al Jassim beordert die Teams in die Kabine. Bislang ein sehr unterhaltsames Spiel um Platz 3.

Orsic gelingt Traumtor: Kroatiens zweiter Streich

42. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOR für Kroatien! Mit dem 1:1 in die Pause? Nicht mit Mislav Orsic! Der Linksaußen begeistert seine Kroaten mit einem absoluten Traumtor. Aus sehr spitzem Winkel schlenzt er den Ball mit viel Gefühl ins lange Eck. Bono ist noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Ball aber nur an den Innenpfosten lenken, von wo er den Weg ins Tor findet. Ganz edle Kiste!

41. Minute: Das Spiel ist ausgeglichen, beide Teams neutralisieren sich nach dem furiosen Beginn zunehmend. Mit dem 1:1 dürften beide zufrieden in die Pause gehen.

37. Minute: Ziyech schlägt die Ecke an den kurzen Pfosten auf En-Nesyri, der Stürmer lässt ihn über den Scheitel rutschen und verfehlt das Tor nur knapp.

34. Minute: Die Marokkaner regen sich furchtbar über einen verweigerten Eckball auf, doch die Wiederholung zeigt: Schiri Al Jassim aus Katar liegt richtig.

29. Minute: Marokko meldet sich zurück! Hakimi entwischt Perisic auf rechts und bringt den Ball scharf in die Mitte. Dort verpasst En-Nesyri nur knapp.

24. Minute: Modric! Der kroatische Nationalheld lässt zum ersten Mal seine Klasse aufblitzen. Am Sechzehner narrt er Sabiri und zieht dann mit seinem schwächeren Linken ab. Bono hat ihn und rettet im Nachfassen gegen den heranstürmenden Livaja. Gute Chance für Kroatien!

23. Minute: Abgesehen von den beiden Standardtreffern gab es noch keine Torchancen. Die Angriffe prallen am jeweiligen Abwehrriegel ab.

19. Minute: Im Gegensatz zum staubtrockenen 0:0 in der Gruppenphase zeigen sich beide Teams beim zweiten Aufeinandertreffen deutlich offensivfreudiger. Die ersten 20 Minuten zeigen aber auch, warum sowohl die Kroaten als auch die Marokkaner ins Halbfinale eingezogen sind: Wegen ihrer starken Defensive.

15. Minute: Hier ist eine Menge Musik drin! Immer wieder gibt es Diskussionen um die Notwendigkeit des Spiels um Platz 3 - diese beiden Mannschaften geben darauf eine eindeutige Antwort. Beide wollen diesen Sieg zum Abschluss unbedingt.

Wilder Doppelschlag zu Beginn: Marokko kontert Kroatiens Führung sofort

9. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOR für Marokko! Der postwendende Ausgleich! Wieder ist es ein Freistoß, dieses Mal weniger einstudiert. Ziyech schlägt den Ball in die Mitte, der Kroate Majer verlängert unglücklich per Kopf und Dari steht im Fünfer goldrichtig - und muss nur noch einnicken. Das Spiel um Platz 3 verschwendet keine Zeit!

Der Jubel der Kroaten hielt nur anderthalb Minuten - dann setzte es den Ausgleich. © KARIM JAAFAR/AFP

7. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOR für Kroatien! Die Karierten gehen in Führung! Ein Freistoß-Trick gelingt in Perfektion, besser geht es nicht! Das war genau so einstudiert. Perisic startet auf den kurzen Pfosten, legt den Ball mit dem Hinterkopf in die Mitte, wo Gvardiol steht. Der Leipziger befördert die Kugel per präzisem Flugkopfball in die Maschen.

3. Minute: Ganz krummes Ding von Bono! Dem Bayern-Flirt im Kasten der Marokkaner verunglückt ein Querpass, der Ball rollt wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Da ist wohl einer noch nicht ganz wach. Hoppla!

ANPFIFF! Es geht los. Wer schnappt sich Bronze bei der WM 2022?

Update vom 17. Dezember, 15.32 Uhr: In einer knappen halben Stunde rollt der Ball! Weder Kroatien noch Marokko konnten mit dem Halbfinal-Einzug bei der WM rechnen, heute entscheidet sich, wer den versöhnlicheren Abschluss hat.

Update vom 17. Dezember, 15.06 Uhr: Die Aufstellungen für das Spiel um Platz 3 sind da. Zlatko Dalic schickt seine Kroaten mit sage und schreibe fünf Änderungen im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Argentinien im Halbfinale auf das Feld. Auch ein Spieler des FC Bayern ist dabei: Josip Stanisic wird mit einem Einsatz hinten rechts belohnt. Neu in der Startelf sind auch: Josip Sutalo, Lovro Majer, Mislav Orsic und Marko Livaja.

Der marokkanische Trainer Walid Regragui lässt die angeschlagenen Romain Saiss und Noussair Mazraoui sowie Mittelfeld-Entdeckung Azzedine Ounahi draußen und bringt stattdessen Yahia Attiyat Allah, Bilal El Khannous und Abdelhamid Sabiri. Marokko läuft mit einer Vierer- statt Fünferkette auf.

Erstmeldung vom 17. Dezember: Ar-Rayyan - Luka Modric schnürte sich im Training mit einem versonnenen Lächeln die Schuhe - doch wie oft zieht er sie noch an? Diese bange Frage sorgt in Kroatien für deutlich größere Diskussionen als die Erfolgsaussichten gegen Marokko. Das Spiel um Platz drei bei der WM in Katar könnte für den Weltfußballer von 2018 die letzte Begegnung im Trikot der „Feurigen“ sein.

Der 37-Jährige beteiligte sich nach dem geplatzten Finaltraum an diesen Spekulationen nicht. Es sei „nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen“, sagte der Mittelfeldstratege mit dem feinen Fuß.

Macht Luka Modric sein letztes Spiel für Kroatien? Ein ganz Großer erwägt den Abtritt

Eine Entscheidung über seine Zukunft soll nach dem Spiel gegen Marokko am Samstag (16.00 Uhr/TV-Infos zum Spiel gibt es hier) im Khalifa International Stadium in Ar-Rayyan fallen. „Ich werde nach dem Spiel mit ihm darüber sprechen“, sagte Trainer Zlatko Dalic: „Natürlich möchte ich, dass er bei der EM 2024 noch dabei ist. Wenn Luka sich von der Nationalmannschaft verabschiedet, wird es für alle Fans auf der ganzen Welt bedauerlich sein. Es wird auch schwierig für mich. Aber das ist natürlich seine Entscheidung.“

Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien (0:3) hatte Dalic angekündigt, dass er die Kroaten auch zur EURO nach Deutschland führen wird - am liebsten mit Modric. Denn die Erfüllung des Traums vom großen Titel erscheint mit dem kleinen Magier von Real Madrid (Vertrag bis Saisonende) deutlich wahrscheinlicher.

Spiel um Platz 3: Kroatien gegen Marokko - Bronze „wäre ein Riesending“

Doch zunächst wollen sich die Kroaten mit einer Medaille aus Katar verabschieden. „Das Match am Samstag ist für uns ein großes, kein kleines Finale“, betonte Dalic: „Es wäre ein Riesending, wenn wir hier Bronze holen.“

In der Gruppenphase trennten sich beide Mannschaften torlos, danach begann Marokkos wundersame Reise durchs Turnier mit Siegen über Belgien, Spanien und Portugal. Der Final-Coup blieb den „Atlas-Löwen“ zwar verwehrt, doch in der Heimat ist die Euphorie riesig. „Ich denke, die ganze Welt ist stolz auf Sie“, ließ König Mohammed VI. das Team und Nationaltrainer Walid Regragui wissen. (epp/SID)