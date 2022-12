Kroatien gegen Marokko live im TV und Stream: Wer überträgt das Spiel um Platz 3?

WM 2022

Im kleinen Finale der WM 2022 treffen Kroatien und Marokko aufeinander. Hier erfahren Sie, wo das Spiel um Platz drei live im TV und Stream gezeigt wird.

Al-Rayyan - Der ganz große Wurf ist ihnen bei der WM 2022 verwehrt geblieben. Doch, dass es Kroatien und Marokko in Katar überhaupt so weit geschafft haben, ist eine mittelschwere Sensation. Insbesondere die „Löwen vom Atlas“ haben Geschichte geschrieben. Schließlich ist Marokko das erste afrikanische Team, das bei einer Weltmeisterschaft bis ins Halbfinale gekommen ist.

Das Spiel um Platz drei der WM 2022 zwischen Kroatien und Marokko wird am Samstag, dem 17. Dezember 2022, um 16 Uhr im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan angepfiffen. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und Stream zu sehen sein wird.

Kroatien - Marokko bei der WM 2022: Spiel um Platz drei nicht im Free-TV

Das WM-Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Somit gibt es die Partie auch nicht im kostenlosen Live-Stream.

Magenta TV überträgt 16 Spiele der Weltmeisterschaft exklusiv - so auch das Spiel um Platz drei.

Kroatien - Marokko bei der WM 2022: Spiel um Platz drei live im TV bei Magenta

Bei Magenta TV wird das Spiel zwischen Kroatien und Marokko zu sehen sein.

Die Vorberichte beginnen am Samstag, dem 17. Dezember, um 15 Uhr. Um 16 Uhr ist Anstoß.

Wolff Fuss kommentiert das Spiel.

Das Programm von Magenta TV kann über das TV-Gerät oder Live-Stream abgespielt werden.

Dafür braucht es jedoch ein gültiges Abo. MagentaTV jetzt bestellen.

Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan.

Übertragung von Kroatien gegen Marokko im Überblick

Free-TV - Pay-TV Magenta TV Live-Stream Magenta TV (Abo erforderlich)

Kroatien oder Marokko? Wer fährt mit Happy End nach Hause?

Für dicke Überraschungen haben beide gesorgt. Denn wer hätte schon vor WM-Start ernsthaft damit gerechnet, dass Kroatien und Marokko bis ins Halbfinale einziehen? Für beide Teams war dort aber Endstation. Kroatien unterlag Argentinien (0:3), Marokko dem amtierenden Weltmeister Frankreich (0:2). Im Spiel um Platz drei wird es vor allem darum gehen, mit einem guten Gefühl nach Hause fahren zu können. Pikant dabei: Schon in der Vorrunde trafen beide Teams aufeinander (0:0).

Begegnung Kroatien - Marokko Anpfiff 17. Dezember, 16 Uhr Stadion Khalifa International Stadium (Al-Rayyan)

Einen echten Favoriten gibt es in dieser Partie wohl nicht. Viel wird davon abhängen, ob die Stars aus den eigenen Reihen noch ein letztes Mal hochfahren können. Aufseiten der Kroaten sind die Augen freilich auf Luka Modric gerichtet. Der Blondschopf hat auch mit seinen 37 Jahren nichts an Klasse eingebüßt. Bei den Marokkanern geht neben Hakim Ziyech und Achraf Hakimi vor allem Sofyan Amrabat voran. Auf sie wird es ankommen. Alle Tabellen und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

+ Marokko mit Hakim Ziyech (l.) gegen Kroatien mit Luka Modric (r.) ist live im TV und Stream zu sehen. © Pixsell/Imago, NurPhoto/Imago - Montage: RUHR24

Wie haben Kroatien und Marokko bei der WM gespielt?

Spiel Kroatien Marokko Vorrunde (1. Spieltag) 0:0 gegen Marokko 0:0 gegen Kroatien Vorrunde (2. Spieltag) 4:1 gegen Kanada 2:0 gegen Belgien Vorrunde (3. Spieltag) 0:0 gegen Belgien 2:1 gegen Kanada Achtelfinale 3:1 i.E. gegen Japan 3:0 i.E. gegen Spanien Viertelfinale 4:2 i.E. gegen Brasilien 1:0 gegen Portugal Halbfinale 0:3 gegen Argentinien 0:2 gegen Frankreich

WM-Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko im Live-Ticker von tz.de

Als weitere Option können Sie die Partie auch im Live-Ticker von tz.de verfolgen. Hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

