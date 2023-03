Kuntz feiert Auftaktsieg mit Türkei nach Rückstand

Der türkische Cheftrainer Stefan Kuntz (l) und sein Team besiegten Armenien mit 2:1. © Hakob Berberyan/AP/dpa

Stefan Kuntz ist mit der Türkei siegreich in die Qualifikation für die Fußball-EM in Deutschland 2024 gestartet.

Jerewan - Nach der verpassten Teilnahme an der WM Ende vergangenen Jahres in Katar gelang der Mannschaft des 60 Jahre alten deutschen Trainers am Samstagabend ein 2:1 (1:1) in Jerewan gegen Gastgeber Armenien.

Allerdings mussten die Gäste einem Rückstand hinterherlaufen. In der zehnten Minute unterlief Ozan Kabak von der TSG 1899 Hoffenheim ein Eigentor. Nach dem Ausgleich in der ersten Halbzeit durch Orkun Kökcü (35.) von Feyenoord Rotterdam traf Kerem Aktürkoglu (64.) von Galatasaray Istanbul zum 2:1, an der Seitenlinie atmete Kuntz erleichtert auf.

In der Gruppe D sind der WM-Dritte Kroatien, Lettland und Wales die weiteren Kontrahenten. Kuntz trainiert die türkische Nationalmannschaft seit September 2021. dpa