Kurios: Bei Aufstieg droht dem HSV Abschied des Hauptsponsors – warum?

HSV-Hauptsponsor „Orthomol" droht bei einem Aufstieg der Rothosen, sich aus der Partnerschaft zurückzuziehen. © KBS-Picture/imago

Der HSV kämpft zum vierten Mal um die Rückkehr in die Erste Bundesliga. Sollte das Vorhaben gelingen, droht den Rothosen jedoch der Rückzug des Hauptsponsors.

Hamburg – Im Jahr 2017/18 verabschiedete sich der Hamburger SV in die Zweite Bundesliga. Nach 55 Jahren im deutschen Oberhaus war Schluss. Auch mit dem damaligen Hauptsponsor „Emirates“ kam 2020 der Bruch. Seit mehr als über einem Jahr sponsert jetzt „Orthomol“ den HSV und blitzt von der Trikot-Brust und den Werbebanden im Volksparkstadion.

Doch das könnte sich bald schon ändern. Nämlich dann, wenn der HSV Erfolg hat. Warum „Orthomol“ bei einem Aufstieg dem HSV den Rücken kehren möchte, verrät 24hamburg.de*.

Mit dem jetzigen HSV-Trainer Tim Walter ist der HSV im Vergleich zu den bisherigen Saisons im Unterhaus auf einem guten Weg, die Rückkehr in die Erste Bundesliga zu schaffen. Nach einem HSV-Transfer-Desaster* in der gerade erst beendeten gegangenen Transferperiode hofft der HSV auf eine Rückrunde ohne weitere Verletzte und Ausfälle. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Sprotdirektor Michael Mutzel konnten nur einen einzigen Neuzugang in die Hansestadt losten.