Kurios: Plötzlich schaut das VfB-Maskottchen dem VAR über die Schulter

Von: Niklas Noack

Am letzten Bundesliga-Spieltag kam es in der Partie des VfB Stuttgart gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu einer VAR-Überprüfung des Treffers von Tiago Tomas. Mittendrin Maskottchen Fritzle, das für eine kuriose Szene sorgte.

Stuttgart - Mit dem Video Assistant Referee, oder kurz VAR, ist es so eine Sache. Das größte Problem dabei ist wohl, dass den Schiedsrichtern eine allgemein gültige Linie fehlt, in welchen Fällen die Hilfe zum Einsatz kommen sollte und in welchen eben nicht. Handelt es sich bei einer Situation tatsächlich um eine klare Fehl- oder vielleicht doch eher um eine sogenannte „Kann-Entscheidung“? Bei Letzteren sollte der Schiedsrichter vermutlich besser auf seine eigene erste Wahrnehmung vertrauen.

VfB Stuttgart gegen TSG 1899 Hoffenheim: Tomas-Treffer hielt VAR-Überprüfung stand

Auch der VfB Stuttgart hat in dieser Saison Ärger mit dem VAR gehabt. Der prominenteste Vorfall spielte sich beim Hinspiel gegen den FC Bayern München (2:2) ab, als FCB-Star Joshua Kimmich kurz vor einem vermeintlichen VfB-Treffer infolge eines Mini-Kontakts von Chris Führich zu Boden ging. Erst ließ der Referee weiterlaufen, ehe er sich, vom VAR umstimmen ließ. Schließlich wurde das Tor durch Serhou Guirassy aberkannt.

Anders verlief es am letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Diesmal traf Tiago Tomas für den VfB zum 1:1-Ausgleich und sorgte in der Mercedes-Benz Arena für Ekstase. Zumindest bis klar wurde, dass Schiedsrichter Robert Schröder zum Bildschirm laufen und sich die Szene nochmal anschauen würde.

VfB-Maskottchen Fritzle muss gegen den Hamburger SV wieder Glück bringen

Kurios: Der Referee bekam bei der Videoüberprüfung Besuch von VfB-Maskottchen Fritzle. Der Alligator hüpfte zum Bildschirm und schaute dem Schiedsrichter über die Schulter, der währenddessen in aller Seelenruhe eine mögliche Foulsituation überprüfte. Vom Maskottchen ließ er sich augenscheinlich nicht beirren. Schlussendlich entschied Schröder auf Tor für den VfB und stimmte somit auch Fritzle zufrieden, das den Daumen nach oben zeigte.

VfB-Maskottchen Fritzle schaut dem VAR über die Schulter. © Twitter/Screenshot

In diesem Fall hat das Maskottchen Stuttgart wahrlich Glück gebracht. Davon kann der VfB am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1) noch mehr gebrauchen, wenn die Schwaben im Relegationshinspiel auf den Hamburger SV treffen. Zumindest Fritzle wird im ehemaligen Neckarstadion wieder alles in die Waagschale werfen.