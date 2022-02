Entscheidung gefallen? Kylian Mbappé und Real Madrid treffen mündliche Einigung

Von: Marco Blanco-Ucles

Die Entscheidung scheint gefallen: Kylian Mbappé wird sich voraussichtlich im Sommer Real Madrid anschließen. © Le Pictorium/Imago

Der Flirt zwischen Stürmerstar Kylian Mbappé und Real Madrid geht in die nächste Runde. Der 23-Jährige und die Königlichen haben nun wohl eine Einigung erzielt.

Es ist eine der spannendsten Fragen auf dem Transfermarkt in diesem Jahr: Wohin zieht es Superstar Kylian Mbappé in diesem Sommer? Der Vertrag des französischen Angreifers bei Paris St. Germain läuft Ende Juni aus. Der Klub hatte mehrfach versucht, Mbappé von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen - vergeblich.

Kylian Mbappé: Real Madrid lockt mit fürstlichem Gehalt

Statt einem Verbleib in seinem Heimatland scheint es den flinken Angreifer noch weiter in den Süden zu ziehen. Laut einem Bericht der Bild haben Mbappé und Real Madrid eine Einigung über einen Vertrag ab Juli getroffen. Über die Laufzeit des Arbeitspapiers ist nichts bekannt. Der Franzose soll bei den Königlichen künftig ein Jahresgehalt von sage und schreibe 50 Millionen Euro erhalten. Durch das fürstliche Salär würde Mbappé zum bestbezahltesten Fußballer der Welt aufsteigen. Diesen Status hat bislang Mbappés aktueller Teamkollege Lionel Messi inne. Der siebenfache Weltfußballer verdient in Paris Medienberichten zufolge 40 Millionen Euro jährlich.

Das durchwachsene Verhältnis zwischen Mbappé und den Superstars Messi und Neymar soll auch ein Grund dafür sein, dass der Franzose den aktuellen Tabellenführer der Ligue 1 verlassen möchte. Zudem erklärte der 23-Jährige in der Vergangenheit mehrfach, dass die Madrilenen schon immer sein großes Karriereziel gewesen sein. Die spanische Liga bietet obendrein deutlich attraktivere Namen als die Ligue 1 in Frankreich.

Kylian Mbappé: Sturmduo mit Karim Benzema möglich

Mit einem Wechsel zum Klub von Toni Kroos, der aktuell die spanische Liga anführt, würde Mbappé erstmals in seiner Karriere außerhalb Frankreichs auflaufen. Seinen großen Durchbruch schaffte der Youngster bei der AS Monaco, ehe er sich 2017 dem Pariser Starensemble um Neymar und Co. anschloss. Bislang erzielte Mbappé in 161 Ligaspielen für Monaco und Paris beeindruckende 117 Treffer. Im Sommer soll nun der nächste Karriereschritt folgen. In der spanischen Hauptstadt könnte Mbappé an der Seite seines Landsmanns Karim Benzema auf Torejagd gehen. Brisant: Im Champions-League-Achtelfinale - 15. Februar und 9. März - trifft Mbappé mit seinem aktuellen Klub Paris St. Germain auf seinen vermutlich nächsten Verein, Real Madrid.