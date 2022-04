Wechsel schon fix?! Real-Legende plaudert wohl Transfer von Kylian Mbappé aus

Von: Tom Offinger

Seit Jahren buhlt Real Madrid um die Dienste von Kylian Mbappé. Glaubt man den Aussagen einer Vereinslegende, dürfte ein Wechsel des Franzosen schon sicher sein.

Madrid/München - Es dürfte der Transferkracher des Sommers werden: Der Poker um Frankreichs Superstar Kylian Mbappé ist weiter in vollem Gange. Ähnlich wie bei Dortmunds Erling Haaland reißen sich die großen Vereine um den 23-Jährigen, allen voran Real Madrid. Die „Königlichen“ aus der spanischen Hauptstadt gelten als Top-Favoriten für einen Transfer von Paris St.-Germain und könnten laut Aussage einer Vereinslegende die Verpflichtung bereits eingetütet haben.

Real Madrid: Schnappen sich die „Königlichen“ den nächsten Superstar

„Er kommt“, erwiderte Roberto Carlos kurz und knapp auf die Nachfrage eines Fans bei einem Spiel der Madrilenen in Pamplona. Der Bericht geht auf eine Meldung des Portals fussballeuropa.com zurück, welches sich selbst auf die Madrid-Fanseite REAL TOTAL beruft.

Mbappé gilt als der kommende Superstar im Weltfußball, hinter Lionel Messi und Cristiano Ronaldo wird meist als Nächstes sein Name genannt. Spätestens seit der WM 2018 in Russland, bei der Mbappé sein Land zum Titel führte, war ein Abgang aus der französischen Hauptstadt nur eine Frage der Zeit. Trotz aller Bemühungen der vergangenen Jahre hatte PSG nie auf internationalem Parkett die großen Titel abräumen können. 2020 scheiterte das Star-Ensemble um Mbappé im Champions-League-Finale am FC Bayern München - näher kamen die Pariser einem großen Triumph nie.

Kylian Mbappé: Keine gigantische Ablösesumme notwendig

Ob die Aussage von Roberto Carlos tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist derzeit nur Spekulation. Unbestreitbar ist allerdings, dass der 49 Jahre alte Brasilianer, der von 1996 bis 2007 selbst das weiße Trikot von Real trug, beste Kontakte zu den Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez hat. Nach seiner aktiven Zeit fungierte der Linksverteidiger viele Jahre als Botschafter des Klubs, zwischenzeitlich arbeitete er auch als Experte bei Realmadrid TV.

Ein Wechsel Mbappés, dessen Vertrag an der Seine in diesem Sommer abläuft, wäre für die Spanier ohne Ablösesumme durchführbar. Paris St.-Germain würde derweil eine wohl gigantische Summe durch die Lappen gehen: Das Portal transfermarkt.de bewertet den Marktwert des pfeilschnellen Spielers aktuell auf 160 Millionen Euro (Stand: 21. April 2022). (to)