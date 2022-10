Hickhack um Mbappé: Superstar unterschreibt erst astronomischen Vertrag, jetzt will er wohl flüchten

Von: Stefan Schmid

Wenn es um die Personalie Kylian Mbappé geht, kommt man bei PSG nicht zur Ruhe. Wenige Monate nach seiner Verlängerung will der Stürmer Paris wohl verlassen.

Paris - Bei Paris St. Germain hoffte man mit der Vertragsverlängerung im Mai wohl, dass das Wechsel-Kapitel rund um den französischen Stürmer Kylian Mbappé zumindest für einige Zeit geschlossen bleiben wird, doch die Ruhe hielt nicht lange. Wie die spanische Marca und der französische Sender RMC übereinstimmend berichten, will Mbappé Paris schon im Winter verlassen, er fühle sich hintergangen. Sportdirektor Luis Campos widerspricht den Darstellungen, nach denen der Wechselwunsch des Offensiv-Spielers bereits hinterlegt sei.

PSG konnte Mbappé-Wünsche nicht umsetzen

Mit dem Bekanntwerden der Verlängerung seines Vertrages bis 2025 sickerten auch schon die ersten Details des Kontrakts durch. Neben einem fürstlichen Gehalt von etwa 85 Millionen Euro im Jahr und einem Handgeld von 125 Millionen Euro, soll der 23-Jährige den Verantwortlichen einige Versprechungen abgerungen haben. Unter anderem soll Mbappé die Verpflichtung eines Mittelstürmers gefordert haben, um nicht selbst auf der ungeliebten Position eingesetzt zu werden.

Dem Vernehmen nach probierte Campos alles, um den Wünschen zu entsprechen. Unter anderem versuchte man Robert Lewandowski nach Paris zu locken, ohne Erfolg. Auch andere Stürmer ließen sich nicht vom Pariser Sportdirektor überzeugen und so musste dieser gegenüber RMC Sport einräumen: „Wir haben Mbappé die Zusammenstellung eines großartigen Teams versprochen – mit einer Neun, die wir nicht gebracht haben.“

Mbappé pocht auf Lieblingsposition

Dass im Kader des französischen Topteams nun kein klassischer Mittelstürmer zu finden ist, stößt Mbappé sauer auf, denn Trainer Christophe Galtier beorderte kurzerhand ihn ins Sturmzentrum. Mbappé selbst sieht seine Stärken aber eher auf den Außenbahnen und versuchte dies beim Auswärtsspiel von Paris St. Germain in Reims augenscheinlich während des Spiels mit seinem Trainer auszudiskutieren. Dieser hielt aber an seinen Vorgaben fest und so trottete ein kopfschüttelnder Stürmer zurück aufs Feld.

Öffentlich, wenn auch nicht direkt als solche formuliert, trug der 23-Jährige seine Kritik schon während der letzten Länderspielreise nach Außen. „Ich habe viel mehr Freiheiten hier (in der französischen Nationalmannschaft; d. Red.). Der Trainer weiß, dass es eine Nummer 9 wie Olivier Giroud gibt, der auf die Defensive achtet, und ich kann nach Räumen schauen, Bälle fordern. In Paris passiert das nicht. Sie wollen, dass ich zentral spiele, das ist anders.“

Mbappé: Wechselwunsch angeblich schon hinterlegt – Campos widerspricht

Die Gemengelage in Paris ist schwer zu durchschauen, denn nach den übereinstimmenden Berichten hat Mbappé seinen Wechselwunsch für den kommenden Januar bei den Offiziellen hinterlegt, diese wollen davon aber nichts wissen. Nach dem 1:1 gegen Benfica Lissabon in der Champions League stellte Sportdirektor Campos klar: „Ich bin hier, um das ausdrücklich zu dementieren. Er hat weder mit mir, noch mit dem Präsidenten über einen Abschied im Januar gesprochen.“

Egal welche der Parteien nun recht hat, so schnell wird sich die Lage in Paris wohl nicht entspannen. Und auch wenn Mbappé tatsächlich im Winter-Transferfenster wechseln will, stellt sich die Frage, wer ihn sich leisten kann. Dem Vernehmen nach, soll Real Madrid, zu denen Mbappé im Sommer beinahe gewechselt wäre, Abstand von einer Verpflichtung genommen haben. Aktuell auf Stürmer-Suche ist auch der FC Bayern, aber einen launischen Mbappé wird man sich in München weder leisten können noch wollen. (sch)