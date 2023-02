Kylian Mbappé und seine angebliche Transgender-Romanze

Schon in jungen Jahren sorgte Kylian Mbappé auf dem Spielfeld für Aufsehen. Doch wie tickt der Weltmeister von 2018 privat? Hat er aktuell eine Freundin?

Paris – In seiner zweiten Weltmeisterschaft steht der Franzose Kylian Mbappé zum zweiten Mal im Endspiel. Der 23-jährige Angreifer ist auch diesmal wieder einer der absoluten Leistungsträger der Équipe Tricolore und hat schon vor dem Endspiel der Weltmeisterschaft in Katar satte neun WM-Treffer auf dem Konto, insgesamt wohlbemerkt. Doch wo kommt der pfeilschnelle PSG-Profi her und was ist über sein Privatleben bekannt?

Name: Kylian Mbappé Lottin Geboren: 20. Dezember 1998 in Bondy (Frankreich) Länderspiele für Frankreich: 65/33 Tore (Stand 17. Dezember) Aktueller Verein: Paris Saint-Germain Größte Erfolge: Weltmeister 2018, französischer Meister (4x mit Paris St. Germain, 1x mit Monaco)

Kylian Mbappé: Als Teenager wechselte er nach Monaco - dort ging sein Stern auf

Der Weg von Kylian Mbappé vom Talent aus dem Pariser Vorort in die Nationalmannschaft war kein einfacher. So ging es in der Jugend über seinen ersten Klub AS Bondy nach Clairefontaine, einer bekannten Talentschmiede im Südwesten der französischen Hauptstadt. Bereits im Jahr 2013 klopfte die AS Monaco an, Mbappé wagte den Schritt und wechselte ins Fürstentum.

In Monaco wurde Mbappé schnell gefördert und feierte mit 16 Jahren, 11 Monaten und 12 Tagen sein Erstligadebüt, gut eine Woche später lief er erstmals in der Europa League auf. In seiner ersten Saison als Stammspieler wurde Mbappé 2016/17 sofort Meister, in 29 Saisonspielen traf er 15-mal und bereitete elf weitere Treffer vor, zudem war er mit sechs Treffern in der Champions League maßgeblich für den Halbfinaleinzug verantwortlich.

Kylian Mbappé bei seinem ersten Meistertitel 2017. © Philippe Lecoeur/imago

Kylian Mbappé: Sportliche Eltern - seine Mutter war Handballspielerin

Nach der Saison wechselte er zunächst auf Leihbasis zu PSG, ehe ihn die Hauptstädter ein Jahr später für satte 180 Millionen Euro fest verpflichteten. Seitdem holte er vier Meistertitel mit den Parisern sowie drei Pokalsiege, nur mit der Champions League wollte es bislang noch nicht klappen. Mit 23 Jahren hat Mbappé bereits 237 Pflichtspiele für PSG auf dem Buckel und liegt mit 190 Toren auf Rang zwei der ewigen Torjägerliste des Vereins.

Dass Mbappé besonders athletisch ist und über Fähigkeiten verfügt, für die andere Sportler trainieren müssen, ist kein Zufall. Ihm wurde der Sport bereits in die Wiege gelegt. Denn sein Vater Wilfried, der aus Kamerun stammt, war selbst Fußballspieler und Jugendtrainer. Seine Mutter Fayza, eine gebürtige Algerierin, spielte jahrelang in der ersten französischen Handballliga. Auch Mbappés kleiner Bruder beweist, dass das Talent für Sport wohl genetisch bedingt ist.

Mbappés Eltern im Publikum: Vater Wilfried Mbappé (l.) und Mutter Fayza (r., mit Brille). © JB Autissier/imago

Kylian Mbappé: Talentierter Bruder und ein Adoptivbruder, der in Katar spielte

Ethan Mbappé ist gerade einmal 15 Jahre alt und spielt bereits in der U19-Mannschaft von Paris Saint-Germain. Seit November trainiert er sogar bei den Profis des französischen Meisters mit, was zur Folge hatte, dass er nur zwei Tage vor dem WM-Finale sein Debüt für die erste Mannschaft feierte. Beim 2:1-Testspielsieg gegen Paris FC spielte der zentrale Mittelfeldspieler die komplette zweite Hälfte durch. Das Gebrüderpaar könnte also in nicht allzu ferner Zukunft gemeinsam für PSG auflaufen.

Die beiden Mbappé-Brüder haben außerdem einen Adoptivbruder, der ebenfalls als Fußballprofi aktiv war. Jirès Kembo Ekoko spielte 110-mal in der französischen Ligue 1 und sammelte in den Arabischen Emiraten, in Katar sowie in der Türkei weitere Erstligaerfahrung. Im Sommer 2019, also ein Jahr nach dem WM-Sieg von Mbappé, beendete der inzwischen 34-Jährige seine Karriere.

Kylian Mbappé: Angebliches Verhältnis zu Transgender-Model Ines Rau?

Doch auch außerhalb vom Fußball und seiner Familie hat Kylian Mbappé offenbar ein aufregendes Leben, das er bislang offenbar schon mit der ein oder anderen Frau teilte. So wurde in der internationalen Presse etwa über Beziehungen zur „Miss France 2017“ Alicia Aylies sowie zu der Schauspielerin Emma Hallyday gemunkelt. In diesem Jahr wurde allerdings eine neue angebliche Liebelei des Weltmeisters von 2018 öffentlich.

Der Superstar hält sein Privatlenben zwar geheim, allerdings berichteten mehrere Medien im Sommer 2022, dass Mbappé eine Beziehung mit dem Transgender-Model Ines Rau haben soll. Gemeinsame Paparazzi-Fotos zeigen die beiden gemeinsam auf einer Yacht, auf dem der Fußballprofi die 32-Jährige in den Armen trägt. Zudem wurden die beiden auch auf dem Filmfestival in Cannes im Mai zusammen gesehen.

Bislang gab es noch kein Statement zu derm angeblichen Verhältnis, auch die Echtheit der Bilder wurde nie bestätigt. Rau schaffte es 2017 als erstes Transgendermodel auf das Cover des Playboy, was für viel Aufsehen sorgte. (tz)