Labbadia muss liefern: Welche Mittel hat der VfB noch?

Von: Niklas Noack

Für VfB-Trainer Bruno Labbadia (l.) könnte es bald eng werden. © IMAGO/Sven Simon

Seit Wochen taumelt der VfB Stuttgart dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen. Welche Mittel bleiben dem Klub noch, um das Horror-Szenario doch noch abzuwenden?

Stuttgart - Wenn den Schwaben nicht bald die Wende gelingt, steht am Ende der Saison der dritte Absturz in die 2. Liga innerhalb von sieben Jahren. BW24 erklärt, welche Hebel der VfB Stuttgart jetzt noch hat und was Sportdirektor Fabian Wohlgemuth dazu sagt.

Für den VfB Stuttgart stehen nun die Wochen der Wahrheit an. Am Samstag (1. April, 15.30 Uhr/Sky) gastieren die Schwaben beim Bundesliga-Dritten 1. FC Union Berlin, bevor am darauffolgenden Mittwoch (5. April, 18 Uhr/Sky) die DFB-Pokal-Partie gegen den 1. FC Nürnberg ansteht, bei der es um wichtige Einnahmen geht. Anschließend kommt es am Ostersonntag (9. April, 17.30 Uhr/DAZN) auswärts zum absoluten Abstiegskrimi beim VfL Bochum.