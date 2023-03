Wo läuft Deutschland gegen Peru live im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Die DFB-Elf spielt im ersten Länderspiel seit der WM gegen Peru. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream.

München - Die erste Länderspielpause im Jahr 2023 steht an. Zum ersten Mal seit dem blamablen Aus bei der WM 2022 in Katar ist die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz und testet gegen Peru. Anpfiff des Freundschaftsspiels ist am Samstag, 25. März 2023, um 20.45 Uhr in der Mainzer MEWA Arena.

Deutschland trifft auf Peru: Freundschaftsspiel wird live im Free-TV im ZDF übertragen

Das ZDF zeigt das Länderspiel zwischen dem DFB-Team und Peru live im Free-TV ab 20.45 Uhr.

Die Vorberichte mit Moderator Jochen Breyer starten um 20.15 Uhr.

Kommentieren wird die Partie Oliver Schmidt.

Das ZDF bietet ebenfalls einen kostenlosen Live-Stream an, der auf allen möglichen mobilen Endgeräten empfangen werden kann.

Flick sorgt bei Kader-Nominierung für Überraschungen

Als Gastgeberland für die EM 2024 bleibt dem DFB-Team die EM-Qualifikation erspart. Bundestrainer Hansi Flick musst den Neustart nach der WM in Katar also über Freundschaftsspiele abwickeln. Bei der Kader-Nominierung für die beiden Länderspiele gegen Peru und ein paar Tage später gegen Belgien (28. März) sorgte Flick dann gleich mal für die ein oder andere Überraschung.

Im letzten direkten Duell holte Deutschland gegen Peru einen 2:1-Sieg. © Fotostand / Loerz via www.imago-images.de

Gestandene Nationalspieler wie Leroy Sané, Thomas Müller oder Antonio Rüdiger wurden nicht berücksichtigt, dafür bekommen Youngster wie Mergim Berisha (FC Augsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Marius Wolf (Borussia Dortmund) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) erstmalig ihre Chance. Die Entscheidungen traf Flick jedoch laut eigener Aussage nicht aus Leistungsgründen, vielmehr will der Bundestrainer neue Impulse setzen. Im letzten Aufeinandertreffen 2018 in Sinsheim siegte Deutschland mit 2:1 gegen Peru.

Länderspiel zwischen Deutschland und Peru: Die Übertragung im Free-TV und Stream in der Übersicht

Begegnung Deutschland - Peru Anpfiff 20.45 Uhr Stadion MEWA Arena (Mainz) Free-TV ZDF Live-Stream zdf.de Live-Ticker tz.de

