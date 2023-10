Nationalelf wieder in der Spur: „Nagelsmann lässt den deutschen Fußball in neuem Glanz erstrahlen“

Von: Stefan Stukenbrok

Engagiert an der Seitenline: Julian Nagelsmann im Spiel Deutschland gegen USA. © IMAGO / MIS (Montage)

Unter Hansi Flick blieb zuletzt vieles Flickwerk. Drei Niederlagen hintereinander dämpften die Vorfreude zur kommenden EM im eigenen Land. Doch es folgten Siege gegen Frankreich (mit Interimscouch Rudi Völler) und nun gegen die USA - ein gelungenes Debüt für Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann. Dazu die Community-Kommentare des Tages.

München - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft lag spätestens nach der Testspielniederlage gegen Japan endgültig am Boden, denn nach der total verkorksten Weltmeisterschaft in Katar folgten eine Reihe nicht minder katastrophale Auftritte. Neuanfang, Aufbruchstimmung? Hinweggeblasen. Ohne Mut, Selbstbewusstsein und Inspiration ließ man sich von Gegnern wie Polen, Kolumbien und als Tiefpunkt von Japan streckenweise vorführen. Folgerichtig musste Trainer Hansi Flick gehen und Rudi Völler folgte für das Spiel gegen Frankreich als Interimscouch.

Nagelsmann-Debüt: Deutschland mit starker Aufholjagd

Und siehe da - die Mannschaft trat tatsächlich wieder als Mannschaft auf, kämpfte, rannte und setzte auch einige spielerische Akzente. Nach 90 Minuten stand ein insgesamt verdienter 2:1 Sieg gegen das Fußballschwergewicht Frankreich zu Buche. Da sich Völler nicht als Dauerlösung anbieten wollte, wurde kurze Zeit später der Ex-Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann, als neuer Nationalmannschaftstrainer verpflichtet.

Deutschland besiegt die USA: Nagelsmann-Debüt geglückt

Am Samstag (14.10.2023) gegen die USA die Nagel(smann)probe - und er konnte das Völler-Momentum nutzen und fortführen. Nach der Führung der Amerikaner drehte die deutsche Mannschaft deutlich auf und gewann hochverdient mit 3:1.

Ist mit der DFB-Auswahl wieder zu rechnen? Machen Sie mit und stimmen ab

Auch wenn noch nicht alles gelang und gerade der Abwehrbereich nicht immer sattelfest wirkte - die DFB-Elf zeigte sich stark verbessert, auch der Funke sprang wieder auf die Fans über. Die Angst vor der EM-Blamage im eigenen Land ist vorsichtigem Optimismus gewichen. Doch Achtung, als Hansi Flick 2021 den Trainerposten übernahm, startete er furios mit acht Siegen in Folge, es gelang ihm jedoch nicht, diese Form bis zur WM 2022 in Katar zu konservieren. Der nächste Prüfstein ist schon am Mittwoch (18.10.) gegen Mexiko.

Die Community-Kommentare des Tages

Unsere Leserinnen und Leser kommentieren teils verhalten, teil euphorisch. Es geht also vorerst mit mehr Zuversicht auf die EM 2024 zu als in der jüngsten Vergangenheit.

Es geht in die richtige Richtung.

Sachte. Nicht gleich abheben. Die USA ist kein Gegner, bei dem man jetzt schon einen Höhenflug bekommen sollte.

Nagelsmann-Offensivpower - nach 20 Jahren Klinsi-Blende, Löw-Bremse und Flick-Werk. Ich bin mir sicher, er lässt den deutschen Fußball wieder in neuem Glanz erstrahlen.

