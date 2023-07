DFB-Panne auf WM-Flug: Bayern-Star muss zweimal zurück ins Flugzeug

Von: Marcel Schwenk

Die DFB-Frauen sind zur Frauen-WM nach Australien gereist. Bayern-Spielerin Sydney Lohmann musste direkt nach der Landung nochmal in den Flieger.

Sydney – So langsam wird es richtig ernst für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Am Donnerstagmorgen (13. Juli) australischer Zeit landete der DFB-Tross in Sydney, elf Tage später steigt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Marokko in die Weltmeisterschaft ein.

Sydney Lohmann Geboren: 19. Juni 2000 (Alter 23 Jahre) in Bad Honnef Vereine im Profibereich: FC Bayern München Position: Mittelfeld Spiele für die deutsche Nationalmannschaft: 22 (4 Tore)

DFB-Frauen mit mäßigen Testspiel-Leistungen vor der WM

Das Ziel der DFB-Auswahl ist klar: Am 20. August wollen Kapitänin Alexandra Popp und Co. im Endspiel um den Titel spielen, nachdem man im vergangenen Jahr noch im EM-Finale an England scheiterte (1:2). Die Testspiele vor dem Turnier machen allerdings wenig Hoffnung, auf ein knappes 2:1 gegen Vietnam folgte die 2:3-Pleite gegen Sambia.

„Ich erwarte sowohl von der Physis als auch von der Mentalität einen Leistungssprung von der Mannschaft, ansonsten ist der internationale Fußball so gut geworden, dass es mit vielen Fehlern einfach nicht mehr zum Sieg reicht. In der Summe war es ein durchwachsenes Jahr mit zu vielen Fehlern, daraus gilt es jetzt zu lernen“, machte Voss-Tecklenburg nach der Partie gegen den WM-Debütanten, dessen Trainer sich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt sieht, klar.

Stehen beide im DFB-Kader für die Frauen-WM: Sydney Lohmann (re.) und Laura Freigang (Mi.). © Instagram.com / screenshot @laurafreigang; Imago Images / MIS

DFB-Frauen: Lohmann vergisst Handy und Kopfhörer nach Landung im Flieger

Kurz vor dem Abflug gen „Down Under“ zeigte sich die Trainerin aber schon wieder hoffnungsvoller. „Ich bin total optimistisch, weil ich unseren Spielerinnen und der Mannschaft vertraue. Ich hoffe, dass wir in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen“, so die 55-Jährige, deren Auswahl in der Heimat beliebter ist als die von Hansi Flick, gegenüber der ARD.

Wenige Stunden später unterlief Sydney Lohmann direkt mal ein kleiner Zwischenfall, wie die Instagram-Story von Nationalmannschafts-Kollegin Laura Freigang zeigt. So musste die Spielerin des FC Bayern bei der Zwischenlandung in Dubai direkt zweimal zurück in den Flieger, um zunächst ihr Handy und dann auch noch ihre Kopfhörer zu holen.

DFB-Frauen: Auch Freigang mit Zwischenfall am Flughafen

Der Stimmung tat das offenbar keinen Abbruch, das breite Grinsen auf Lohmanns Gesicht ist nur schwer zu übersehen. Die Frankfurterin Freigang steht ihr allerdings in nichts nach.

Nur kurze Zeit später postete die 25-Jährige eine weitere Story, in der sie Gesicht und Daumen in die Kamera hält und dazu schreibt: „Hat für 10 Minuten ihren Reisepass verloren und macht sich nie wieder über jemanden lustig: Laura Freigang.“ Nachdem die kleinen Fauxpas nun der Vergangenheit angehören, dürfte die ungeteilte Aufmerksamkeit der beiden wieder der abschließenden Vorbereitung für die WM gelten.

Unterdessen hat sich Svenja Huth zu der bevorstehenden Geburt ihres ersten Kindes geäußert und erklärt, warum sie ihr Kind noch adoptieren muss. (masc)