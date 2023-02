RTL-Moderatorin Laura Papendick schwanger: Bachelorette-Sieger ist der Vater

RTL-Moderatorin Laura Papendick ist schwanger. © Screenshot/Instagram/@laurapapendick

Die RTL-Sportmoderatorin Laura Papendick und Bachelorette-Sieger Alexander Hindersmann teilen ein vielsagendes Video bei Instagram. Die beiden werden Eltern.

München – Für RTL ist sie an der Formel 1 und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ganz nah dran. Die Rede ist von Laura Papendick, die beim Kölner TV-Sender Field-Reporterin und Moderatorin ist.

Laura Papendick: RTL-Sportmoderatorin und Alexander Hindersmann werden Eltern

Bald wird sich die 34-Jährige wohl aber eine längere Pause von ihrem Job nehmen. Denn: Papendick ist schwanger. Und zwar vom einstigen Bachelorette-Kandidaten Alexander Hindersmann. Das teilten die Sportjournalistin und der Reality-TV-Promi bei Instagram mit, indem sie eine Videobotschaft posteten.

In dem schwarz und weiß gehaltenen Video sind beide freudestrahlend und harmonisch zu sehen. Papendick hält ein eindeutiges Foto in die Kamera, offensichtlich von einem Ultraschall.

Im Video: Ex-“Bachelorette“-Kandidat Alexander Hindersmann ist mit Laura Papendick liiert

„Wenn aus Liebe Leben wird. Die Vorfreude ist riesig“, posteten beide bei Social Media – das Posting wurde von ihnen zudem mit einem Herzchen versehen.

Alexander Hindersmann: Personal Trainer gewann 2018 die fünfte „Bachelorette“-Staffel

Die beiden sind seit Mitte August 2021 ein Paar, was sie erst ein Jahr später an ihrem ersten Jahrestag öffentlich machten. Der 34-jährige Personal-Trainer Hindersmann erlangte 2018 durch seine Teilnahme an der fünften Staffel der RTL-Datingshow „Die Bachelorette“ öffentliche Bekanntheit.

Der Norddeutsche, der heute offenbar in München lebt, bekam von Bachelorette Nadine Klein die begehrte letzte Rose und gewann damit die Staffel. Kurze Zeit später trennten sich beide wieder. 2019 nahm Hindersmann an der RTL-Show „Bachelor in Paradise“ teil, schied aber frühzeitig aus.

Immer wieder posten Papendick und Hindersmann bei Instagram Motive aus München und Umgebung – zum Beispiel aus dem Olympiapark oder von einem Ausflug an den Ammersee. Die Rheinländerin Papendick kam 2015 in die Isarmetropole, wo sie zuerst Reporterin, dann Moderatorin für Sky Sport News war.

Laura Papendick ist schwanger: Über Sky und Sport1 ging es zu RTL

Ein Paar: Ex-Bachelorette-Kandidat Alexander Hindersmann und RTL-Sportjournalistin Laura Papendick. © IMAGO / Spöttel Picture

Anschließend wechselte sie zu Sport1 und war im bekannten Fußball-Talk „Doppelpass“ Co-Moderatorin. 2021 ging es weiter zu RTL. Bei Instagram gab es in den Kommentaren indes reihenweise Glückwünsche und Grußbotschaften für die beiden. „Herzlichen Glückwunsch. Mega“, ist da zum Beispiel zu lesen.

Oder etwa: „Aaaaaahhhh! GLÜCKWUNSCH. Freu mich sehr für euch!!!!! Herzchen-Smileys für die werdenden Eltern inklusive. (pm)