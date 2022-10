„Richtiger Lauch“: DAZN-Moderatorin Wontorra lacht über sich selbst

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Laura Wontorra gehört zu den gefragtesten Moderatorinnen in Deutschland. Dieser Status hält die DAZN-Moderatorin aber nicht von Selbstironie ab.

München/Barcelona - Seit 2021 überträgt DAZN fast alle Spiele der UEFA Champions League. Bis 2024 hat sich der Streaming-Anbieter die Rechte für diesen Wettbewerb gesichert. Angesichts der Erhöhung des Angebots verpflichtete DAZN mit Laura Wontorra einen prominenten Neuzugang als Moderatorin. Die 33-Jährige moderiert in der Regel alle Top-Spiele in der Champions League mit deutscher Beteiligung und auch ausgewählte Partien der Bundesliga.

Laura Wontorra Geboren: 26. Februar 1989, Bremen Bei DAZN seit: 2021 Familie: Jörg Wontorra, Ariane Wontorra

Laura Wontorra mittlerweile Moderatorin bei DAZN

Seit 2011 ist Laura Wontorra als Sport-Moderatorin in Deutschland aktiv. Ihre Karriere begann die Tochter der TV-Legende Jörg Wontorra bei Sky. 2013 wechselte sie dann zu Sport1 und war dort vier Jahre als Field-Reporterin tätig. Nebenbei ist Wontorra auch bei Vox und RTL in bekannten TV-Shows zu sehen.

Zwischen 2019 und 2021 moderierte sie dann die Übertragung der UEFA Europa League bei RTL. Zur Saison 2021 wechselte sie zum Streaming-Anbieter DAZN und moderiert unter anderem mit Sandro Wagner die Topspiele der Champions League.

Laura Wontorra drehte in Barcelona Videos, ihr DAZN-Kollege filmte sie dabei. Die Moderatorin nahm es mit Humor. © Screenshot Instagram / Laura Wontorra

DAZN-Moderatorin Laura Wontorra bezeichnet sich selbst bei Instagram als „richtigen Lauch“

Aktuell befindet sich die gebürtige Bremerin in Barcelona vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen die Blaugrana. Dabei dürfen natürlich auch die Sightseeing-Tour mit den Kollegen und schöne Instagram-Storys für die eigene Community nicht fehlen.

Erst postete Laura Wontorra ein Video von sich selbst, wie sie in Barcelona posiert. Anschließend dann eine Aufnahme ihres DAZN-Kollegen, der sie beim Inszenieren des ersten Videos filmte. Dazu schrieb die Moderatorin in ihrer Instagram-Story: „Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich ein richtiger Lauch bin“. Der Satz ist natürlich nicht ganz ernst gemeint und die 33-Jährige nahm es mit Humor.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Laura Wontorra mit Bochum-Star verheiratet - doch ihr Herz schlägt für Werder Bremen

Seit 2016 ist Laura Wontorra mit Simon Zoller, aktuell Stürmer beim VfL Bochum, verheiratet und wohnt in Köln. Der 31-Jährige kämpft aktuell mit den Bochumern gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Das private Glück dürfte die sportliche Situation aber nicht beeinflussen.

Die DAZN-Moderatorin fiebert privat aber mit einem anderen Verein mit. Wontorra ist in Bremen geboren und dementsprechend eine Anhängerin von Werder. Der SVW ist erst in diesem Jahr wieder in die Bundesliga aufgestiegen und steht dort momentan auf dem 11. Rang mit 15 Punkten. (fwa)