Laura Wontorra kritisiert DFB-Frauen und stellt eine spannende These auf

Ausscheiden der Frauen

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannek Ringen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach dem Aus in der Gruppenphase muss sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft der Kritik stellen. Auch Laura Wontorra war enttäuscht von dem Aus.

Brisbane – Bei allen drei Gruppenspielen der Frauen-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland war TV-Moderatorin Laura Wontorra vor Ort. Sie jubelte und zitterte gemeinsam mit dem Team von der Tribüne. Nach dem feststehenden Ausscheiden kommentierte sie dieses via Instagram. Es sollte nicht ganz ohne Kritik zugehen.

Laura Wontorra Geboren: 26. Februar 1989 (Alter 34 Jahre), Bremen Beruf: Fernsehmoderatorin Arbeitgeber: u. a. DAZN, RTL

Wontorra war sich der K.-o.-Runde sicher

Das deutsche Team war denkbar gut mit einem 6:0-Sieg über Marokko in das Turnier gestartet. Doch die Euphorie über den furiosen Kantersieg zum Start sollte schnell verpuffen. Es folgt eine Last-Minute-Niederlage gegen kampfstarke und aggressive Kolumbianerinnen sowie ein Unentschieden gegen Südkorea. In keinem der beiden Spiele gelang es den DFB-Frauen, in Führung zu gehen.

Wontorra, die alle drei Spiele live aus dem Stadion verfolgte, meldete sich per Instagram nach der Partie aus dem VIP-Bereich. „Da ist es, unser erstes Vorrunden-Aus. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich bin mit so einer Euphorie hier ins Stadion gefahren und war mir hundertprozentig sicher, dass wir gegen Südkorea gewinnen werden. Dass zeitgleich auch noch Marokko was holt, ist auch unfassbar. Aber so ist der Fußball“, resümierte sie die Partie und zeigte sich geschockt.

+ Laura Wontorra zeigte sich enttäuscht über das frühe Ausscheiden der deutschen Frauen bei der Weltmeisterschaft. © IMAGO / Passion2Press; IMAGO / Sports Press Photo

Wontorra trauert verpasster Chance hinterher

Nachdem der Frauenfußball in Deutschland und in Europa nach der Europameisterschaft in England im vergangenen Sommer einen Schub bekommen hatte, erhoffte Wontorra sich den gleichen Effekt von der Weltmeisterschaft. „Sehr, sehr schade! Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die deutschen Mädels für nochmal Euphorie sorgen können und den Frauenfußball noch mehr nach vorne pushen“, trauerte die Moderatorin dieser Chance hinter.

Jedoch sparte sie auch nicht an Kritik. „Man muss am Ende des Tages auch sagen: Das war von den deutschen Mädels ein bisschen zu wenig – sowohl gegen Kolumbien als auch gegen Südkorea. Gerade am Anfang waren wir sehr wacklig hinten“, so ihr Fazit nach der Partie.

DFB-Frauen hatten dieses Mal mehr Druck

Zum Abschluss suchte die wortgewandte TV-Moderatorin nach Gründen für das historisch frühe Ausscheiden der DFB-Frauen. Dabei stellte sie eine neue und spannende These auf: „Aber sie hatten zum ersten Mal richtig Aufmerksamkeit und Druck. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt“. Der Druck und die Aufmerksamkeit könnten laut Wontorra ein Grund für das frühe Aus gewesen sein.

Zum Abschluss meldete sie sich mit einem Post von ihrem Instagram-Account. Dabei zeigte sie sich erneut enttäuscht von der Leistung der deutschen Mannschaft, allerdings freute sie sich auch, dass sie Teil der Reise sein durfte.

Rubriklistenbild: © IMAGO / Passion2Press; IMAGO / Sports Press Photo