Nach Trennung: Laura Wontorra reagiert auf emotionalen Post von ihrem Ex Simon Zoller

Von: Patrick Huljina

Seit November ist die Trennung zwischen Laura Wontorra und Simon Zoller bekannt. Die TV-Moderatorin reagierte nun auf einen emotionalen Post des Bundesliga-Profis.

Bochum/München - Laura Wontorra gehört zu den bekanntesten TV-Moderatorinnen in Deutschland. Sie führt unter anderem durch Shows wie „Grill den Henssler“ auf Vox oder „Ninja Warrior“ auf RTL. Für den Sender aus Köln wird Wontorra auch die neue „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel moderieren. Fußball-Fans ist die 33-Jährige ebenfalls bestens bekannt: Für DAZN ist sie unter anderem bei Bundesliga- und Champions-League-Partien im Einsatz.

Laura Wontorra Geboren: 26. Februar 1989 in Bremen TV-Moderatorin Ehepartner: Simon Zoller (seit 2016)

Vor Kurzem wurde die Trennung zwischen Wontorra und ihrem Ehepartner Simon Zoller bekannt. „Laura Wontorra und Simon Zoller haben sich bereits vor einigen Wochen getrennt“, erklärte das Management der TV-Moderatorin Mitte November der Bild. Weitere Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt. Das Verhältnis zwischen Wontorra und Zoller, die seit 2016 verheiratet sind, scheint allerdings weiterhin intakt zu sein. Sie reagierte nun auf einen emotionalen Weihnachtspost des Fußballers.

TV-Moderatorin Laura Wontorra und Bundesliga-Profi Simon Zoller. (Archivbild) © Herbert Bucco/IMAGO

Bochum-Profi Simon Zoller mit emotionalem Post: „Extremste Jahr meines Lebens“

„Dieses Jahr wird vermutlich das extremste und emotionalste meines Lebens sein“, schrieb Zoller an Heiligabend auf Instagram. Der 31-Jährige, der in der Bundesliga für den VfL Bochum auf Torejagd geht, zog in seinem Post eine Bilanz des bisherigen Jahres. Er berichtete von Selbstzweifeln, Ängsten und Schmerzen, aber auch schönen Momenten wie seinem Comeback sieben Monate nach einem Kreuzbandriss oder dem Klassenerhalt.

„Ich mache kein Geheimnis daraus, dass es mich sowohl sportlich als auch privat an Grenzen gebracht hat“, erklärte Zoller. „Aufgeben ist keine Option und es kann sich lohnen, wenn man für etwas, dass man liebt, kämpft und sich aufopfert“, schrieb der Bundesliga-Profi weiter. Er dankte seinen Fans für die Unterstützung in diesem Jahr und wünschte allen „fröhliche und friedvolle Weihnachten“.

Laura Wontorra reagiert auf emotionalen Weihnachtspost von Simon Zoller

In den Kommentaren erhielt Zoller viel Zuspruch und Unterstützung von Fans. Auch die Social-Media-Abteilung des VfL Bochum meldete sich zu Wort und schrieb: „Ganz viel Liebe für dich, Zolli!“ Der beliebteste Kommentar kam allerdings von Laura Wontorra. Sie platzierte ein Herz-Emoji unter dem Beitrag.

Das sorgte bei den Zoller-Followern für Begeisterung. „Das ist der schönste Kommentar von allen unter diesem Beitrag“, schrieb ein Instagram-Nutzer. „Gebe ich Dir sowas von recht“, stimmte ein weiterer zu. Die TV-Moderatorin verbrachte ihr Weihnachtsfest übrigens in Berlin. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie ein Bild mit ihrem Vater – der „Doppelpass“-Legende Jörg Wontorra. (ph)